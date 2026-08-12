Le Danois Guardsix, ex-Logpoint, poursuit la transformation engagée ces derniers mois avec le rachat de l’éditeur tchèque Logmanager. Cette opération de croissance externe lui permet à la fois de renforcer son offre de gestion des logs, de prendre pied plus solidement en Europe centrale et de donner corps à son ambition de bâtir une plateforme européenne de cybersécurité souveraine.

Fondé en 2014 et implanté à Brno et Prague, Logmanager emploie une trentaine de personnes et revendique environ 400 clients, principalement en République tchèque et en Slovaquie, mais également au Japon. Sa plateforme vise notamment les PME et ETI qui souhaitent collecter et analyser leurs journaux d’activité sans disposer d’équipes spécialisées importantes. Guardsix entend intégrer cette technologie à sa plateforme d’opérations de sécurité, qui réunit déjà des fonctions SIEM, NDR, SOAR et de gestion de parc.

Les conditions financières de l’opération n’ont pas été communiquées. Le média tchèque CzechCrunch estime toutefois son montant à plusieurs centaines de millions de couronnes tchèques, soit potentiellement plusieurs millions d’euros. Le média souligne que Logmanager a quasiment quadruplé son chiffre d’affaires en trois ans et devrait dépasser 130 millions de couronnes de revenus cette année (soit 5,4 M€).

La newsletter quotidienne L'actu du channel chaque matin L'essentiel de la distribution IT & télécoms, chaque matin vers 7h dans votre boîte mail.

Les deux entreprises présentent également une forte complémentarité géographique. Logmanager est bien établi en Europe centrale alors que Guardsix dispose d’une présence plus forte en Europe occidentale.

Dans un premier temps, Logmanager conservera sa marque, ses équipes ainsi que ses contrats et conditions de service existants. Son équipe dirigeante doit par ailleurs réinvestir une part significative du produit de la transaction dans Guardsix et rester associée au développement du nouvel ensemble.

Une opération placée sous le signe de la souveraineté européenne

Au-delà des complémentarités produit et géographiques, Guardsix insiste clairement sur la dimension européenne de cette opération, l’objectif affiché étant de contribuer à bâtir un acteur de cybersécurité capable d’offrir une alternative aux grandes plateformes extra-européennes. Cette dimension souveraine est au cœur du positionnement de Guardsix depuis l’adoption de sa nouvelle identité en mars dernier et l’abandon de la marque Logpoint.

L’éditeur expliquait alors vouloir proposer une technologie d’opérations de sécurité « conçue et opérée en Europe », permettant aux organisations de conserver la maîtrise de leurs données, de leurs processus de sécurité et de leur chaîne de décision. Le rachat de Logmanager apparaît ainsi comme une première traduction concrète de cette stratégie de consolidation européenne.

Photo : Mikkel Drucker, PDG de Guardsix (à gauche) et Jiří Tobola, directeur général de Logmanager