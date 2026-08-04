L’éditeur de solutions multicloud et hyperconvergées annonce une nouvelle réduction de ses effectifs afin de simplifier son organisation et de réallouer ses ressources vers ses priorités stratégiques. Le plan pourrait concerner près de 400 postes.

Nutanix va réduire ses effectifs mondiaux d’environ 5%, selon un document transmis le 4 août à la Securities and Exchange Commission (SEC). L’éditeur explique avoir pris cette décision à l’issue d’un examen de sa structure opérationnelle.

D’après le document, le plan vise à « rationaliser son organisation, améliorer son efficacité opérationnelle et réaffecter des ressources à ses priorités stratégiques et à ses objectifs de croissance à long terme ». Nutanix ne précise ni les fonctions ni les zones géographiques concernées.

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La mise en œuvre devrait être pratiquement achevée d’ici à la fin octobre 2026. Elle devrait entraîner une charge avant impôts comprise entre 33 et 43 millions de dollars, principalement constituée d’indemnités de départ.

Nutanix comptait environ 7.800 salariés dans le monde à la clôture de son exercice fiscal 2025. Appliqué à cet effectif, le taux annoncé représenterait environ 390 postes, même si l’entreprise n’a pas communiqué le nombre exact de salariés visés.

Cette annonce intervient alors que Nutanix continue d’afficher une croissance à deux chiffres, et ce pour le seizième trimestre consécutif. Au troisième trimestre de son exercice fiscal 2026, clos fin avril, son chiffre d’affaires a progressé de 10% sur un an, à 703,1 millions de dollars. Ses revenus annuels récurrents ont augmenté de 15%, à 2,43 milliards de dollars. Le bénéfice net GAAP a lui progressé de 13,8% à 72,1 millions de dollars.

L’éditeur reste toutefois confronté aux tensions sur la chaîne d’approvisionnement en serveurs. Lors de la publication de ses résultats trimestriels, son directeur général Rajiv Ramaswami avait souligné que la hausse des prix et l’allongement des délais de livraison pesaient sur les budgets et les calendriers de déploiement de certains clients.

Il s’agit du deuxième plan de réduction d’effectifs annoncé par Nutanix en quatre ans. En août 2022, l’éditeur avait déjà prévu la suppression de 270 postes, soit 4% de ses effectifs de l’époque, dans un contexte marqué alors par une baisse des revenus et d’efforts pour évoluer vers une croissance rentable.

La situation est bien différente aujourd’hui avec une entreprise bénéficiaire et qui, dans un marché du logiciel d’infrastructure bien orienté, continue de gagner du terrain grâce à de nouveaux partenariats stockage et en captant les clients mécontents de VMware. Le nouveau plan apparaît donc surtout comme une mesure de maîtrise des coûts et de réallocation des investissements.