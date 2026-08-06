Konica Minolta Business Solutions France reprend les fonds de commerce des éditeurs OpenBee et Doxense. Son offre a été retenue par le tribunal de commerce de Lille dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire des deux sociétés. Leur intégration est effective depuis le 5 août.

Partenaire des deux éditeurs depuis plus de dix ans, Konica Minolta exploite déjà leurs technologies dans ses offres KomiDoc et Watchdoc. Cette reprise doit assurer la continuité des contrats, du support et des projets en cours, notamment dans le domaine de la facturation électronique.

OpenBee édite une plateforme de gestion électronique de documents et d’automatisation des processus. Doxense est spécialisé dans les logiciels de gestion des impressions et de numérisation, avec notamment Watchdoc et Focalist.

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OpenBee avait été racheté fin novembre 2023 par Doxsa, maison mère de Doxense, afin de compléter son portefeuille dans la GED et de se préparer à la montée en charge attendue avec la généralisation de la facturation électronique.

Les deux éditeurs, qui emploient ensemble une centaine de salariés à Annecy, Lille et Paris, étaient en redressement judiciaire depuis septembre 2025. OpenBee avait néanmoins indiqué avoir maintenu en 2025 un chiffre d’affaires supérieur à 9 millions d’euros et conservé l’essentiel de ses quelque 3.000 clients actifs et de sa soixantaine de partenaires.

La procédure avait été déclenchée par le retrait d’un partenaire financier alors que plusieurs investissements et acquisitions étaient déjà engagés. Un plan de sauvegarde de l’emploi avait ensuite supprimé une vingtaine de postes.

Avec cette opération, Konica Minolta renforce son positionnement dans l’édition logicielle documentaire. Le groupe étend sa maîtrise de la chaîne de valeur, de la gestion des impressions à la GED, en passant par la numérisation, l’automatisation des processus, la conformité réglementaire et la facturation électronique.

Konica Minolta entend apporter à OpenBee des capacités d’investissement et son réseau commercial. Le groupe assure également vouloir maintenir l’écosystème de partenaires de Doxense et précise que cette intégration ne remettra pas en cause sa politique de partenariats technologiques.

« Notre premier engagement est de garantir la continuité pour les clients, partenaires et collaborateurs qui font confiance à OpenBee et Doxense », déclare Jonathan Leyva, président-directeur général de Konica Minolta Business Solutions France (photo).

De nouvelles précisions sur l’organisation et les modalités de la reprise sont attendues en septembre.