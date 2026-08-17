Databricks vient de boucler une nouvelle levée de fonds de 5 milliards de dollars, valorisant le spécialiste des plateformes de données et d’IA à 190 milliards de dollars. L’opération, annoncée le 13 août, intervient seulement six mois après un précédent tour de même montant qui l’avait valorisé 134 milliards de dollars. Sa valorisation a ainsi bondi de près de 42% en six mois.

Ce nouveau financement est mené par Coatue, aux côtés de Blackstone, MGX et de fonds conseillés par T. Rowe Price. Sixth Street Growth rejoint le tour comme nouvel investisseur, de même que BOND, Clearlake Capital, Point72, Premji Invest et TPG. Plusieurs actionnaires historiques, dont Andreessen Horowitz, Fidelity, Goldman Sachs Alternatives, Insight Partners et Morgan Stanley Investment Management, y participent également.

Databricks compte utiliser cette nouvelle manne pour accélérer ses investissements dans ses offres orientées IA, notamment Lakebase, sa base de données Postgres serverless conçue pour les agents d’IA, l’assistant Genie et Unity AI Gateway, sa plateforme de gouvernance et d’optimisation des coûts liés à l’utilisation de plusieurs modèles d’IA.

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La société accompagne cette levée de nouveaux indicateurs de forte croissance. Son revenu annualisé dépasse désormais 7 milliards de dollars, avec une progression supérieure à 80% sur un an au deuxième trimestre. En février dernier, lors de sa précédente levée, Databricks revendiquait 5,4 milliards de dollars de revenu annualisé et une croissance de 65%. La société indique également être restée positive en flux de trésorerie disponible ajusté sur les douze derniers mois.

Son activité historique de data warehouse Lakehouse dépasse désormais 1,5 milliard de dollars de revenu annualisé, en croissance de plus de 100%, tandis que Lakebase a franchi les 100 millions de dollars. Databricks revendique par ailleurs plus de 1.000 clients générant chacun plus d’un million de dollars de revenu annualisé et plus de 100 dépassant les 10 millions.

Interrogé par CNBC, le PDG de Databricks Ali Ghodsi s’est redit favorable à une introduction en bourse, tout en estimant que les conditions n’étaient pas réunies à ce stade, notamment en raison de la volatilité du marché. Après la gigantesque introduction de SpaceX et en attendant celles d’Anthropic et d’OpenAI, l’entreprise peut temporiser avec des réserves financières considérable pour poursuivre ses investissements dans l’IA.