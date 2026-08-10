Deepki vient de réaliser coup sur coup deux opérations de croissance externe qui élargissent sensiblement son positionnement. Le spécialiste français de la performance environnementale des actifs immobiliers a annoncé le 30 juillet le rachat de la start-up britannique Camion, spécialisée dans l’IA agentique appliquée à l’immobilier, avant de dévoiler, une semaine plus tard, l’acquisition du cabinet de conseil britannique Evora Global et de sa filiale suédoise Metry, spécialiste de la collecte automatisée des données énergétiques. Ces opérations constituent respectivement les quatrième et cinquième acquisitions stratégiques de Deepki depuis sa création.

Avec Camion, Deepki met la main sur une expertise technologique destinée à renforcer la dimension prédictive de sa plateforme. Créée à Londres en 2023 par des profils issus notamment de Tesla, Palantir et CBRE, la jeune pousse développe des modèles d’IA agentique et des modèles financiers permettant aux investisseurs immobiliers d’identifier les projets d’électrification et de modernisation les plus rentables.

Deepki entend combiner ces modèles avec les données qu’il collecte sur les actifs immobiliers pour aider ses clients à arbitrer leurs investissements, réduire leurs dépenses énergétiques, sécuriser leur approvisionnement électrique et préserver la valeur de leurs portefeuilles. L’éditeur revendique notamment une réduction pouvant atteindre 90 % du temps nécessaire à l’évaluation des projets énergétiques.

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L’opération renforce également la présence de Deepki au Royaume-Uni et aux États-Unis, où Camion travaille déjà avec de grands investisseurs institutionnels. Pour les clients de Camion, le changement doit dans un premier temps rester transparent : ils conserveront leurs interlocuteurs et leurs outils habituels. À l’inverse, les quelque 600 clients de Deepki doivent progressivement accéder aux nouvelles fonctions d’IA issues de Camion.

Evora apporte le conseil, Metry la collecte de données

Le rachat d’Evora Global, annoncé le 6 août, poursuit une logique complémentaire. Fondé à Londres en 2011, ce cabinet accompagne les investisseurs immobiliers institutionnels sur l’ensemble du cycle de vie de leurs actifs, notamment en matière de stratégie ESG, d’évaluation des risques, de décarbonation et de conformité réglementaire. Il intervient également sur les audits d’acquisition, l’évaluation des actifs et la gestion des achats d’énergie.

Evora avait lui-même acquis en 2024 Metry AB. Cette société suédoise est spécialisée dans la collecte automatisée de données environnementales et énergétiques, notamment à partir des compteurs fiscaux en Europe du Nord. Son intégration doit permettre à Deepki d’étendre l’automatisation de la collecte et de réduire les opérations manuelles nécessaires à l’alimentation de sa plateforme.

Pour les utilisateurs d’Evora, l’opération se traduira par un rapprochement progressif avec l’environnement technologique de Deepki. Les équipes de conseil d’Evora continueront leurs activités et seront commercialisées conjointement avec les abonnements logiciels de Deepki. Les clients auront en parallèle accès à la plateforme et à ses futures fonctionnalités d’IA. La base de données de SIERA, la plateforme d’Evora, doit être migrée vers celle de Deepki, tandis que la technologie Metry deviendra une composante de l’infrastructure de collecte de données du groupe. Deepki promet une migration transparente et la continuité du service.

Vers une plateforme couvrant toute la chaîne de valeur

Ces rachats montrent une évolution du modèle de Deepki. L’entreprise ne cherche plus seulement à centraliser et analyser les données environnementales des bâtiments. Elle veut désormais réunir au sein d’une même offre la collecte automatisée des données avec Metry, l’analyse et l’IA avec sa propre plateforme et Camion, ainsi que le conseil permettant de transformer ces analyses en décisions d’investissement avec Evora. L’objectif affiché est de proposer aux propriétaires et investisseurs immobiliers une offre intégrée « d’intelligence immobilière », allant de la collecte des données jusqu’à l’exécution des plans d’amélioration en reliant performance environnementale et performance financière.

Cette nouvelle séquence de croissance externe intervient après les acquisitions de Fabriq en 2022, société britannique d’une vingtaine de salariés alors présentée comme l’un de ses principaux concurrents, puis de Nooco en 2023. Cette ancienne filiale de Vinci, qui comptait une trentaine de salariés, est spécialisée dans l’évaluation du carbone incorporé dans les matériaux de construction. Ces deux opérations avaient été financées dans le sillage de la levée de fonds de 150 M€ réalisée par Deepki en 2022.

Le groupe revendique plus de 600 clients, plus de 400 collaborateurs et le suivi de plus de 4.000 milliards d’euros d’actifs immobiliers sous gestion.