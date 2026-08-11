Sopra Steria a enregistré une solide progression de son activité au premier semestre 2026, avec une dynamique particulièrement soutenue en France. Premier marché du groupe avec 44 % de son activité, l’Hexagone affiche une croissance organique de 7,1 %, tandis que les effectifs français ont progressé de 2,4 % en un an. Fort de ces résultats et d’un deuxième trimestre en accélération, le groupe relève son objectif de croissance organique pour l’ensemble de l’exercice.

Sur les six premiers mois de l’année, Sopra Steria a réalisé 1,316 milliard d’euros de chiffre d’affaires en France, contre 1,208 milliard un an plus tôt, soit une progression totale de 8,9 % et une croissance organique de 7,1 %. Le rythme est resté pratiquement inchangé entre le premier (+7,2 %) et le deuxième trimestre (+7,1 %). À l’exception de l’énergie et des télécommunications, tous les marchés verticaux ont progressé. Le secteur public, les transports, l’aéronautique, la défense-sécurité-espace et les services financiers se sont montrés les plus dynamiques.

Cette croissance s’accompagne d’une augmentation des effectifs. Sopra Steria comptait 20.032 collaborateurs en France à fin juin, contre 19.560 douze mois auparavant, soit 472 salariés supplémentaires et une hausse de 2,4 %.

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La rentabilité française s’est toutefois légèrement érodée. Le résultat opérationnel d’activité du pôle France atteint 124,4 M€, contre 123,1 M€ sur une base 2025 retraitée, mais la marge recule de 10,2 % à 9,5 %. Sopra Steria explique cette contraction par une hausse temporaire du recours à la sous-traitance liée au démarrage de plusieurs grands projets.

Près de 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires au niveau mondial

À l’échelle du groupe, le chiffre d’affaires semestriel atteint 2,959 milliards d’euros, en hausse de 4,1 %. La croissance organique ressort à 3 %, mais atteint 4,9 % en excluant l’effet de l’arrêt programmé du contrat SFT avec les banques allemandes Sparda. Au niveau du groupe, les effectifs sont passés de 50.304 à 51.929 personnes, acquisitions comprises, soit une progression de 3,2 %. Les centres de services internationaux ont pour leur part renforcé leurs effectifs de 7.852 à 8.753 personnes.

La rentabilité du groupe s’améliore : le résultat opérationnel d’activité progresse de 8,8 %, à 284,5 M€, portant la marge de 9,2 % à 9,6 %. Le résultat net part du groupe atteint 146,3 M€, en hausse de 3 %. La dette financière nette s’établit à 618,7 M€ à fin juin.

Une politique d’acquisitions centrée sur les activités stratégiques

En parallèle, Sopra Steria continue de renforcer son portefeuille par croissance externe, notamment dans le spatial, la cybersécurité et l’ingénierie industrielle. Le groupe a finalisé fin avril les acquisitions de Starion et Nexova, consolidées depuis le 1er mai. Leur rapprochement doit constituer un acteur européen de plus de 200 M€ de chiffre d’affaires et près de 2.000 collaborateurs dans le spatial et la cybersécurité.

Fin mai, Sopra Steria est également entré en négociations exclusives pour reprendre l’activité Manufacturing Engineering de Daher Industrial Services. Celle-ci a généré plus de 42 M€ de chiffre d’affaires en 2025, principalement auprès d’Airbus, et doit renforcer les compétences du groupe dans l’ingénierie aéronautique. La finalisation de l’opération est attendue au second semestre. Le groupe a par ailleurs acquis en juillet le fonds de commerce d’UAVIA, spécialiste du pilotage, de la supervision et de l’automatisation de drones, avec une équipe d’une vingtaine de personnes.

La dernière opération en date est l’acquisition de Digital Product Simulation (DPS), finalisée le 31 juillet via la filiale CIMPA. DPS emploie plus de 115 ingénieurs et a réalisé environ 12 M€ de chiffre d’affaires IFRS en 2025. L’entreprise apporte notamment des compétences en simulation numérique et sur la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes. Sopra Steria entend ainsi compléter son offre PLM de bout en bout et renforcer son positionnement auprès des industriels de l’aéronautique, de la défense et du nucléaire. DPS sera consolidée à compter du 1er août.

Objectif de croissance relevé pour 2026

Au vu des performances du premier semestre et des perspectives pour la deuxième partie de l’année, Sopra Steria relève sa prévision de croissance organique annuelle. Le groupe vise désormais une progression du chiffre d’affaires comprise entre 2 % et 2,5 %, contre 1 % à 2 % précédemment, malgré un impact négatif d’environ deux points lié à l’arrêt du programme SFT.

Les deux autres objectifs restent inchangés : une marge opérationnelle d’activité d’au moins 9,5 % et un flux net de trésorerie disponible représentant environ 5 % du chiffre d’affaires.