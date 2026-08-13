Le géant chinois de la tech profite toujours plus de la demande en serveurs d’intelligence artificielle et en solutions d’IA pour réaliser le plus fort résultat trimestriel financier de son histoire ; il annonce un chiffre d’affaires de 26,9 milliards de dollars au premier trimestre de son exercice fiscal 2026-2027.

Pour mémoire, sur la période allant d’avril à juin l’année précédente, le CA trimestriel de Lenovo était de 18,8 milliards de dollars. A cette époque, le groupe enregistrait déjà une croissance de 22% de son chiffre d’affaires. En mai dernier, Lenovo annonçait avoir clos son exercice 2025-2026 sur un chiffre d’affaires record de 83,1 milliards de dollars, en hausse de 20%.

Au cours du premier trimestre de son exercice fiscal 2026-2027, le résultat net ajusté de Lenovo a progressé de 176% en glissement annuel pour s’établir à 1,1 milliard de dollars.

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Son chiffre d’affaires lié à l’IA a augmenté de 60% en glissement annuel pour atteindre les 9,3 milliards de dollars, soit plus d’un tiers (35%) du CA du groupe au premier trimestre de son exercice fiscal.

Sa division Intelligent Devices Group (IDG), qui rassemble les PC, tablettes et smartphones, enregistre une progression de 27% sur un an, à 17,1 Md$. Les deux autres divisions ont fait encore plus de chiffre avec une hausse de 28% à 2,9 Md$ pour la division Solutions and Services (SSG) et de 98%, à 8,5 Md$, pour la division Infrastructure Solutions Group (ISG).

Lenovo revendique par ailleurs des dépenses de R&D en hausse de 30% par rapport à l’année précédente, atteignant 682 millions de dollars sur la période.

Dans un communiqué, le groupe chinois explique que l’une des raisons de cette hausse mirobolante de son CA au dernier trimestre a été son rôle en tant que partenaire technologique de la Coupe du Monde de la FIFA en Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada et Mexique).