Amazon a publié le 30 juillet ses comptes du deuxième trimestre, clos le 30 juin : 200,6 milliards de dollars de chiffre d’affaires (+20 %) et 27,5 milliards de résultat opérationnel (+43 %). Le titre a bondi de plus de 10 % après clôture.

AWS réalise 42,2 milliards de dollars, en croissance de 37 %, quand Wall Street tablait sur 31 %. C’est le cinquième trimestre consécutif d’accélération et le rythme le plus élevé depuis 2021. Le run rate annualisé atteint 169 milliards de dollars, et la marge opérationnelle de la division 39,4 %. Il y a un an, ChannelNews titrait encore sur une croissance d’AWS décevante.

La capacité 2027 est déjà largement vendue

Andy Jassy a relevé l’enveloppe d’investissements 2026 de 200 à 220 milliards de dollars, en désignant explicitement le coût de la mémoire comme cause de la révision. Et il a prévenu que, même à ce niveau, la capacité ne suffirait pas à couvrir la demande de 2026, ni celle de 2027.

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Le carnet de commandes contractualisées non encore reconnues atteint 496 milliards de dollars, contre 364 milliards fin mars : 132 milliards de plus en un seul trimestre. Le patron d’Amazon a précisé que la plus grande partie de la capacité prévue pour 2027 était déjà réservée, qu’une part significative de 2028 l’était également, et qu’AWS restait en ligne pour doubler d’ici fin 2027 la puissance électrique dont il disposait en 2025.

Pour les intégrateurs et les MSP, la disponibilité de capacité cesse d’être un acquis. Sur les projets IA gourmands en calcul, l’engagement de capacité devient un point à négocier en amont, au même titre que la remise commerciale.

Même cause, mêmes effets que sur le poste de travail : c’est la mémoire qui fait déraper la facture des hyperscalers, comme elle fait grimper vos prix depuis les hausses annoncées par Dell et HP.

85 % de l’informatique mondiale reste on-premise

C’est l’autre chiffre à retenir, et il contredit l’idée d’un marché de migration épuisé. Jassy affirme que 85 % des dépenses IT mondiales sont encore réalisées sur site, et que l’équation s’inversera dans les dix à vingt ans qui viennent.

Sur la couche IA, l’activité IA d’AWS et son activité puces dépassent chacune 25 milliards de dollars de run rate annualisé. Bedrock sert des centaines de milliers de clients et a recruté davantage sur six mois que sur ses deux premières années. Trainium enregistre des engagements pluriannuels d’Anthropic et d’OpenAI, et Jassy n’a pas exclu d’en vendre un jour en dehors de son cloud — une hypothèse à surveiller côté distribution.

Une précaution de lecture s’impose sur le bénéfice net trimestriel de 62,6 milliards de dollars : il intègre 53,4 milliards de produits hors exploitation, provenant essentiellement de la revalorisation de la participation d’Amazon dans Anthropic. Sur douze mois glissants, le cash-flow libre du groupe reste négatif de 7,6 milliards.

Reste l’inconnue européenne : Bruxelles envisage de soumettre AWS et Azure aux obligations du DMA.