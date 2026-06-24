L’éditeur de solutions e-commerce B2B distingue ses partenaires les plus performants pour leur expertise, leur innovation et leur engagement au service de la réussite des clients.

À l’occasion de la nouvelle édition de ses Oro Brilliance Awards, ORO Commerce a tenu à mettre à l’honneur les partenaires qui contribuent chaque jour au développement et au succès de son écosystème international. Cet événement annuel récompense les entreprises qui se distinguent par leur excellence dans le déploiement et l’intégration des solutions OroCommerce, leur capacité d’innovation ainsi que leur accompagnement stratégique auprès des clients.

Les partenaires primés ont démontré leur aptitude à concevoir des solutions sur mesure, à relever les défis métiers les plus complexes et à générer une croissance mesurable grâce à une utilisation innovante de la plateforme OroCommerce.

Pour cette édition, les récompenses ont été attribuées dans quatre catégories : Architecture, Satisfaction Client, Spirit et Vision Stratégique.

Prix Architecte : Smile

Le Prix Architecte récompense le partenaire qui excelle dans la conception et le déploiement de solutions OroCommerce à grande échelle pour des entreprises internationales. Cette distinction salue la maîtrise technique nécessaire à la gestion de projets complexes impliquant des déploiements multi-sites, des intégrations systèmes avancées et des environnements d’entreprise exigeants. Pour l’édition 2026, ce prix est attribué à l’ESN Smile, en reconnaissance de son expertise technique et de sa capacité à mener avec succès des projets d’envergure internationale.

Prix Satisfaction Client : Synolia

Le Prix Satisfaction Client distingue un partenaire dont l’engagement auprès des utilisateurs et clients d’OroCommerce se traduit par un accompagnement exemplaire tout au long des projets. Cette récompense valorise la qualité de la relation client, la réactivité des équipes, leur expertise dans la résolution des problématiques rencontrées ainsi que leur collaboration étroite avec les équipes d’ORO Commerce afin de garantir le succès des déploiements. Cette année, Synolia remporte cette distinction pour la qualité constante de son accompagnement et son orientation client.

Prix Spirit : 25 Carat, DataArt et Turbine Kreuzberg

Le Prix Spirit récompense les partenaires dont l’implication contribue activement au rayonnement de la marque ORO Commerce sur leurs marchés respectifs. Cette distinction met en avant les initiatives menées pour promouvoir les solutions OroCommerce, développer leur visibilité et collaborer de manière proactive aux actions marketing et commerciales de l’éditeur. Trois partenaires sont distingués cette année : 25 Carat, DataArt et Turbine Kreuzberg, pour leur engagement remarquable dans le développement de la notoriété d’ORO Commerce.

Prix Vision Stratégique : Ekino

Le Prix Vision Stratégique distingue un partenaire capable d’aller au-delà de l’intégration technologique pour devenir un véritable conseiller de transformation auprès de ses clients. Cette récompense célèbre l’excellence en conseil métier, l’accompagnement au changement et la capacité à aligner les projets digitaux avec les objectifs de croissance et de transformation à long terme des organisations. Pour cette édition 2026, Ekino reçoit cette distinction emblématique pour son approche stratégique et son engagement auprès des entreprises dans leurs projets de transformation digitale.

Laurent DESPREZ chez Oro Commerce « Nous remercions nos partenaires pour leur engagement sans faille à nos côtés pour accompagner nos clients dans la conception et la mise en œuvre de projets e-commerce B2B à très forte valeur ajoutée, et ce, dans de nombreux secteurs en transformation à l’image de celui de l’industrie. »