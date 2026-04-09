La remédiation est en train de s’imposer comme un sujet majeur chez Login Sécurité. Lancée entre 2023 et 2024, cette activité a triplé en 2025 et devrait encore doubler en 2026. Elle mobilise aujourd’hui quatre personnes (sur un effectif total de 60 personnes) et s’impose déjà comme la prestation la mieux notée de l’entreprise, avec une note moyenne de 9,8 sur 10.

Le décollage de cette activité est d’autant plus satisfaisante pour Pierre-Alexandre Vandewoestyne, directeur général adjoint de cette filiale services de cybersécurité du groupe Constellation (photo), qu’il valide une vision formulée dès le départ (au moment de son rachat par Constellation en 2017) : ne pas s’arrêter l’identification des failles et à la formulation de recommandations, mais accompagner le client jusqu’à la correction effective des faiblesses de son système d’information, en l’aidant à mieux configurer l’existant – notamment l’Active Directory – et en atténuant les mauvaises pratiques.

Complémentaire de ses activités historiques de pentests et de réponse à incident, la remédiation est donc appelée à prendre davantage de poids dans sa future croissance. En 2025, Login Sécurité a enregistré une progression de 15 % qui lui a permis d’atteindre les 10 M€ de chiffre d’affaires. L’entreprise a tiré 55 % de ses revenus des services managés, autour du SOC et du VOC, et 45 % des projets, autour des audits, des pentests, de la réponse à incident, de la gouvernance cyber et de la remédiation.

Pour 2026, Login vise encore 10 à 15 % de croissance organique, malgré un marché que Pierre-Alexandre Vandewoestyne juge tendu. L’entreprise prépare pour cela de nouvelles offres, notamment autour du pentest SAP et de la sécurisation des environnements IA. Elle entend également profiter des dynamiques de mise en conformité créées autour des directives NIS2 et DORA, vues moins comme une contrainte que comme un accélérateur de projets et de budgets. Mais au-delà de la croissance organique, l’entreprise envisage une acquisition pour gagner en taille, élargir ses expertises, et se positionner sur des projets de plus grande taille.