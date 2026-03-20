Le Cispe relance son offensive contre Broadcom. L’association européenne des fournisseurs de services d’infrastructure cloud a annoncé le dépôt d’une plainte pour pratiques anticoncurrentielles auprès de la Commission européenne, assortie d’une demande de mesures provisoires. Elle reproche à Broadcom d’avoir encore durci les conditions d’accès aux offres VMware en Europe, au point, selon elle, de « menacer l’existence des fournisseurs de cloud européens ».

Le principal litige porte sur la fermeture du programme Broadcom Advantage Partner pour les partenaires VMware Cloud Service Provider (VCSP), annoncée en janvier dernier. Cette décision s’ajoute aux fortes hausses tarifaires, aux minima d’engagement imposés aux partenaires et à la suppression de dispositifs qui permettaient à des acteurs de plus petite taille de continuer à commercialiser ou exploiter les technologies VMware.

Le Cispe estime que cette politique réduit brutalement le nombre d’opérateurs européens en mesure de proposer des services bâtis sur VMware, avec à la clé moins de concurrence, moins de choix pour les clients et une dépendance accrue à un cercle restreint d’acteurs. L’organisation demande à Bruxelles de suspendre ces mesures, de réintégrer les fournisseurs exclus et de rétablir le programme de marque blanche abandonné l’an dernier.

Cette nouvelle saisine prolonge un bras de fer engagé depuis 2024. Dès les premiers mois ayant suivi le rachat de VMware, le Cispe s’était élevé contre la refonte des licences et des programmes partenaires. En 2025, l’association avait accentué la pression en relayant, via l’Observatoire européen de la concurrence dans le cloud, des hausses de prix allant jusqu’à 1.500% chez certains acteurs, avant de contester devant la justice européenne les conditions dans lesquelles l’opération avait été autorisée.

La Commission européenne a confirmé avoir reçu la plainte et indiqué qu’elle l’examinerait selon sa procédure habituelle. Reste à voir si elle estimera que la situation de concurrence est suffisamment critique pour justifier une action rapide.