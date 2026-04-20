Malgré la montée en puissance des opérations de digitalisation et de numérisation, le secteur de l’impression continue à se positionner comme un partenaire stratégique pour toutes les entreprises. Pour autant, au regard des nouvelles attentes des professionnels et de la montée en puissance des sujets liés à la RSE, à la réduction de l’impact carbone et au recyclage, de nouvelles approches doivent se généraliser auprès des constructeurs et fournisseurs de consommables. C’est dans ce contexte que de nombreuses disparités existent sur le marché et que les entreprises doivent être vigilantes lors de la sélection de leurs partenaires.

Se conformer à des standards et approches vertueuses

L’ESG est un cadre utilisé pour évaluer les pratiques commerciales et les performances d’une organisation sur diverses questions de durabilité et d’éthique. Il est nécessaire de respecter les réglementations tout en travaillant de manière proactive à la réalisation d’objectifs ESG en promouvant les droits de l’homme, les pratiques commerciales éthiques, les communautés saines et l’environnement. Au niveau de l’environnement, il s’agit notamment de réduire les déchets et de soutenir l’économie circulaire dans toutes les pratiques commerciales. Nous pouvons aussi évoquer des pratiques commerciales transparentes et une chaîne d’approvisionnement éthique.

Miser sur l’économie circulaire

Sur le sujet de l’économie circulaire, il est nécessaire d’opter pour un modèle économique durable qui vise à minimiser les déchets et l’utilisation des ressources. Cette approche encourage l’innovation, réduit l’impact sur l’environnement et favorise l’utilisation efficace des ressources. Il est nécessaire de participer activement à l’économie circulaire en vendant des fournitures d’imagerie remanufacturées, recyclées ou rechargées. Cela permet par exemple de proposer des pièces de rechange de haute qualité et rentables. Il est aussi possible de participer à des programmes environnementaux avec des organismes dédiés et de lancer des initiatives de reboisement ou autres.

Mettre en place de large plan de recyclage

Il est important de sensibiliser tout l’écosystème à ce sujet central. Ainsi, il est nécessaire d’encourager les utilisateurs à renvoyer toutes les cartouches et unités de tambour usagées à des partenaires de collecte. Cela permet de continuer à fournir des produits reconditionnés.

Adopter des actions concrètes et respecter les normes en vigueur

Il est nécessaire de prendre les bonnes options et de se conformer aux directives environnementales et de sécurité. Citons par exemple :

L’utilisation de filtres à ozone à haute efficacité

La mise à disposition de programmes de retour des tambours et cartouches usagés.

L’intégration de la gestion de l’environnement dans les processus décisionnels et l’amélioration continue des pratiques.

La sélection de partenaires de la chaîne d’approvisionnement qui soutiennent les objectifs environnementaux.

L’intégration d’une logistique durable telle que des emballages réduits et respectueux de l’environnement.

Il est aussi indispensable de respecter les réglementations et les normes de qualité grâce à des certifications pertinentes pour l’industrie.

À travers cette approche, on comprend aisément que la notion de développement durable n’est en aucun cas un simple gadget marketing, mais bel est bien un sujet de gouvernance stratégique qui permet de faire la différence entre les différents acteurs du secteur de l’impression. Ceux qui prendront ce virage pourront alors prétendre à accompagner durablement leurs clients dans leurs projets d’impression.

Par Elie Choukroun Directeur Général Adjoint chez Katun pour la région EMEA