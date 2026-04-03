KiwiBackup annonce l’obtention du label France Cybersecurity pour KiwiCloud, son offre de sauvegarde destinée au secteur de la santé. L’éditeur mulhousien met en avant une solution hébergée à 100% en France, certifiée ISO 27001 et HDS, pensée pour répondre aux enjeux de protection des données sensibles, de continuité d’activité et de conformité.

L’offre KiwiCloud-Santé combine sauvegarde automatique chiffrée de bout en bout des données de santé, supervision centralisée, historique de 90 jours, alertes de non-sauvegarde et détection des cryptovirus. Elle se veut compatible avec un large éventail d’environnements, des postes et serveurs aux NAS, VM et services cloud-to-cloud, avec des fonctions de restauration rapide sur les fichiers, dossiers, bases de données, VM ou encore comptes Microsoft 365 et Google Workspace.

Le label France Cybersecurity distingue des solutions françaises évaluées sur des critères de qualité, de transparence et de performance. Leur sélection repose sur l’évaluation d’une commission indépendante et leur niveau de qualité est validé par un tiers expert indépendant.

Cette distinction vient renforcer le positionnement de KiwiBackup sur les environnements réglementés. La société souligne également le modèle en marque blanche de son offre, conçu pour être distribué par des revendeurs et partenaires IT. Pour Sébastien Heitzmann, gérant et directeur technique, cette labellisation valide à la fois la solidité technologique de l’offre et l’ambition de proposer une cybersécurité souveraine et accessible.

Le label France Cybersecurity a été décerné en 2026 à 91 solutions de confiance portées par des entreprises françaises. Pour KiwiBackup, il s’agit d’une première labellisation, appelée à soutenir son développement sur le marché de la cybersécurité et sa montée en puissance auprès d’organisations plus structurées.