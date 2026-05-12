L’ESN Tenexa, au travers de sa filiale Tenexa Cloud, confirme son excellence opérationnelle en annonçant avoir obtenu la certification HDS V2.

 

Cette certification positionne l’offre d’hébergement de Tenexa Cloud comme l’une des plus en pointe pour accompagner les professionnels de santé dans l’hébergement de leurs solutions et de leurs données stratégiques et opérationnelles. Cette certification délivrée fin mars a été validée suite à un audit réalisé par le cabinet LSTI.

 

Le groupe Tenexa démontre ainsi sa capacité à investir très fortement pour faire évoluer en continu ses infrastructures et ses processus de gestion afin de se positionner comme un acteur de confiance pour l’ensemble de ses clients et partenaires. Cette démarche structurante permet aux équipes de Tenexa d’accompagner efficacement ses clients dans leurs projets de transformation digitale en mettant à leur disposition des infrastructures d’hébergement de très haute performance, évolutives, sécurisées et souveraines.

 

Cédric BOUCLY, Directeur Cybersécurité chez Tenexa « Intégrer les plus hauts standards du marché et nous conformer aux réglementations les plus exigeantes nous permet d’offrir à nos clients des services à très forte valeur ajoutée. Notre certification HDS est une réelle assurance pour nos clients évoluant dans le secteur de la santé de pouvoir héberger leurs données et applications en toute confiance. »

 

L’obtention de cette certification HDS V2 s’inscrit plus globalement dans le cadre de la stratégie de croissance de l’ESN sur le secteur de la santé. Dans ce contexte, Tenexa investit fortement pour faire évoluer ses offres et proposer aux professionnels de santé toute une palette de services leur permettant de mener leurs projets en s’appuyant sur des infrastructures IT performantes et sécurisées.

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