Face à l’explosion des applications SaaS et à l’adoption rapide des outils d’intelligence artificielle dans les entreprises, le cabinet de conseil Elée et l’éditeur Avanoo annoncent le renforcement de leur partenariat stratégique. L’objectif : accompagner les organisations dans la maîtrise de leurs environnements applicatifs, la rationalisation de leurs dépenses SaaS, la gestion du Shadow IT et du Shadow AI, tout en mettant en place une gouvernance numérique alignée avec les enjeux de souveraineté technologique.

Cette collaboration s’inscrit dans un contexte où les directions IT, achats et financières doivent désormais composer avec une inflation des dépenses logicielles et une visibilité encore trop limitée sur les outils réellement utilisés par les collaborateurs.

L’explosion du SaaS fait émerger de nouveaux enjeux budgétaires

Le modèle SaaS s’est imposé comme la norme dans la plupart des organisations. Accessible, flexible et rapidement déployable, il permet aux équipes métiers d’adopter de nouveaux outils sans attendre les cycles de déploiement traditionnels.

Mais cette agilité a aussi un coût.

Dans de nombreuses entreprises, les abonnements logiciels se multiplient sans véritable pilotage global. Applications redondantes, licences sous-utilisées, outils adoptés directement par les métiers ou solutions d’IA testées sans validation IT : les environnements applicatifs deviennent rapidement complexes et coûteux.

Selon plusieurs analyses du marché, jusqu’à un quart des licences SaaS provisionnées ne seraient jamais utilisées, tandis qu’une part significative des applications utilisées par les collaborateurs échappe aux inventaires officiels.

Ce phénomène de Shadow IT, désormais amplifié par l’émergence du Shadow AI, crée à la fois des risques de sécurité et des opportunités importantes d’optimisation des coûts.

C’est précisément sur ces enjeux que se positionne l’alliance entre Elée et Avanoo.

Combiner expertise SAM et technologie de détection des usages

Cabinet reconnu sur les sujets de Software Asset Management (SAM), de gouvernance ITAM et d’optimisation des actifs logiciels, Elée accompagne depuis plusieurs années les grandes organisations dans la maîtrise de leurs dépenses logicielles et la rationalisation de leurs portefeuilles applicatifs.

De son côté, Avanoo développe une plateforme capable de cartographier l’ensemble des applications SaaS et des outils d’intelligence artificielle utilisés dans une organisation, y compris ceux adoptés en dehors des circuits IT traditionnels.

En combinant ces deux approches, les entreprises peuvent :

identifier précisément les outils réellement utilisés

détecter les licences inutilisées ou redondantes

repérer les applications et outils d’IA utilisés sans validation

évaluer les risques liés à la sécurité et à la conformité

mettre en place une gouvernance durable des usages logiciels

Cette approche permet non seulement de reprendre le contrôle sur l’environnement applicatif, mais aussi d’identifier rapidement des gains financiers significatifs liés à la rationalisation des licences SaaS.

Un levier direct pour les directions achats et financières

Pour les directions achats et les responsables IT, la gestion des dépenses logicielles devient aujourd’hui un levier majeur d’optimisation budgétaire.

Avec la généralisation des abonnements, les coûts logiciels ne sont plus ponctuels mais récurrents, et peuvent croître rapidement si les usages ne sont pas pilotés de manière fine.

Dans ce contexte, les solutions de SaaS Management et d’AI Management permettent aux organisations de passer d’une gestion déclarative à une gestion basée sur les usages réels, facilitant ainsi la renégociation des contrats, l’optimisation des licences et l’arbitrage entre différentes solutions.

Le partenariat entre Elée et Avanoo vise ainsi à offrir aux entreprises une approche intégrée combinant visibilité technologique, optimisation économique et gouvernance des usages numériques.

Un enjeu croissant de souveraineté numérique

Au-delà de la maîtrise des coûts et des risques, cette collaboration s’inscrit également dans un débat plus large autour de la souveraineté numérique européenne.

La dépendance croissante des entreprises vis-à-vis de plateformes cloud et d’outils d’intelligence artificielle internationaux soulève des questions stratégiques en matière de localisation des données, de conformité réglementaire et d’autonomie technologique.

En permettant aux entreprises de comprendre précisément quelles technologies elles utilisent et dans quelles conditions, les solutions de SaaS et AI Management contribuent à renforcer leur capacité de décision et leur autonomie stratégique.

Vers une gouvernance plus mature des environnements logiciels

Avec la multiplication des applications SaaS et l’émergence rapide de l’intelligence artificielle dans les usages professionnels, les organisations doivent désormais adopter une approche beaucoup plus structurée de la gestion de leurs outils

numériques.

Le partenariat entre Elée et Avanoo illustre cette évolution : les entreprises ne cherchent plus seulement à déployer des technologies, mais à piloter leurs environnements applicatifs comme de véritables actifs stratégiques, à la fois du point de vue financier, opérationnel et souverain.

Une transformation qui pourrait devenir un pilier central de la stratégie numérique des grandes organisations dans les années à venir.

Pour Damien Haugel, Directeur Commercial de Elée : « En tant que leader du conseil en optimisation des usages et dépenses Software, nous apprécions travailler avec Avanoo dans une alliance 100% française ! La technologie nous permet d’avoir des données précises sur les usages SaaS de nos clients, directement utilisables pour des plans d’optimisation ou la préparation de renégociations stratégiques. Nous avons obtenu des résultats magnifiques pour nos clients, tant sur des éditeurs SaaS majeurs ciblés comme Salesforce, que sur des démarches plus larges de résiliation de « petits SaaS » non connus et non utilisés. L’outil Avanoo nous permet également de designer et d’implémenter de meilleurs processus de gestion des SaaS dans la durée »