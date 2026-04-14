Chronique d’une fin annoncée depuis novembre dernier : Apple arrête la production du Mac Pro. L’annonce nous est parvenue du site 9to5Mac, avant même la confirmation officielle d’Apple. En novembre 2025, Matt Gurman de l’agence Bloomberg annonçait déjà que le Mac Pro était mis en veilleuse.

Pour mémoire, la dernière version du Mac Pro a été lancée en juin 2023 au prix de 8.299 euros. En forme de tour, affectueusement rebaptisée « râpe à fromage », l’appareil était basé sur Apple Silicon et équipé d’une puce M2 Ultra ainsi que de sept emplacements PCIe.

Problème : la machine ne prenait pas en charge les GPU supplémentaires. Seul le GPU intégré au complexe CPU, ainsi qu’à la RAM et au stockage flash principal de la machine, était pris en charge. La machine ne disposait par ailleurs d’aucune possibilité d’extension de la mémoire vive. A quoi sert un Mac Pro qui, malgré ses nombreux emplacements, ne peut pas accueillir plus de mémoire, ni de nouveau GPU, ni même un SSD principal plus grand ? On peut supposer que cela a limité l’attrait de la machine. Autant tout intégrer dans un petit boîtier fermé et soigné en usine. C’est plus silencieux, esthétique et on obtient un meilleur refroidissement.

C’est ainsi que prend fin une gamme pro que l’on remarquait de loin, depuis le Mac Pro d’il y a 20 ans, basé sur un processeur Xeon et ressemblant au G5, jusqu’à la tour « râpe à fromage » basée sur Intel à partir de 2019, en passant par la « poubelle de Dark Vador » en 2014.