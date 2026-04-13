Des membres du Sénat étatsunien veulent engager la responsabilité des sociétés détentrices de datacenters vis-à-vis des populations locales où sont implantés ces centres de données, particulièrement en matière de consommation d’énergie. La sénatrice Elizabeth Warren, membre du Parti démocrate, et le sénateur Josh Hawley, membre du Parti républicain, se sont fendus d’une lettre à la U.S. Energy Information Administration (EIA) pour obtenir des « déclarations annuelles complètes sur la consommation d’énergie des centres de données » et « sur l’impact de cette utilisation sur le réseau », selon le media Wired. Ces membres du Sénat s’opposent à l’administration Trump qui veut au contraire alléger les réglementations qu’elle considère comme des obstacles au développement de l’intelligence artificielle (IA).

A titre d’exemple, le géant numérique Google a plus que doublé sa consommation électrique entre 2020 et 2024, principalement du fait de l’entraînement d’IA.

La lettre des membres du Sénat à l’EIA demande de collecter des données sur la consommation horaire, la consommation annuelle et la consommation de pointe ; les tarifs d’électricité payés ; les stratégies de réponse à la demande, ainsi qu’une ventilation de la consommation d’énergie entre les serveurs configurés pour l’IA et d’autres charges de travail telles que les services cloud. Elle demande également des données sur les améliorations des réseaux de transport et de distribution requises par les charges importantes, et sur la manière dont ces coûts sont répartis.

Les sénateur·rice·s font valoir que le manque de fiabilité des données concernant les centres de données et autres gros consommateurs d’énergie fait peser de graves risques sur la planification du réseau électrique. Ces informations « contribueront à l’élaboration de politiques visant à empêcher les grandes entreprises d’augmenter les coûts de l’électricité des familles américaines ». Aux Etats-Unis, il est estimé que les factures d’électricité des usager·e·s pourraient augmenter de 70% d’ici 2030.

The Register rappelle qu’une récente législation américaine visant les émissions des centres de données a déjà été mise en veilleuse suite à la pression exercée par des lobbies de la tech.