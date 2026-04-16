Cyna IT change d’échelle. Positionnée sur le SOC managé 24/7 pour les PME, la société accélère depuis son virage vers l’indirect engagé fin 2024. Son modèle repose sur un réseau de MSP de proximité chargés de porter son offre auprès des clients finaux, tandis qu’elle opère en arrière-plan la détection et la réponse aux incidents.

La traction commerciale revendiquée en 2025 illustre ce changement de dimension. L’entreprise est passée de 500 clients fin mai 2025 à 2.000 clients à la fin de l’année, puis à 2.500 fin mars 2026, indique Nathan Bramli, son cofondateur, lors d’un entretien sur le salon Incyber 2026 début avril (photo). Même dynamique du côté de son réseau de distribution, qui est passé d’une cinquantaine de partenaires en juin 2025 à 400 aujourd’hui. Si l’entreprise ne divulgue pas son chiffre d’affaires, elle met en avant sa dynamique de recrutement, avec un effectif passé d’une trentaine de salariés à la mi-2025 à plus de 50 actuellement.

Cyna IT attribue cette accélération à son pivot vers l’indirect et à la lisibilité de son offre. Dans le cadre de son SOC managé 24/7, Cyna laisse le choix entre deux environnements technologiques : une approche « best of breed » autour de SentinelOne, ou une approche « best of suite » reposant sur Microsoft Defender. Une façon de couvrir des attentes différentes selon le niveau d’équipement, les préférences technologiques et les arbitrages budgétaires des clients.

En 2026, Cyna IT veut désormais répliquer ce modèle au-delà du marché français. La société prépare son expansion européenne avec des ouvertures visées au Royaume-Uni, en Belgique et en Europe du Nord. Elle s’est assurée pour cela du soutien contractuel de SentinelOne et Microsoft qui lui ont d’emblée accordé l’Europe comme horizon d’intervention.

En parallèle, l’opérateur SOC poursuit l’enrichissement de la plateforme de gestion qu’il met à disposition des MSP. L’un de ses chantiers porte sur l’ajout de briques d’IA destinées à améliorer les temps de détection et de réponse. Un système d’alerting doit également voir le jour d’ici à la fin de l’année. Cyna IT étudie en outre l’intégration d’une alternative souveraine à son offre.

La feuille de route est ambitieuse. Cyna vise en 2026 un triplement à la fois de son nombre de clients et de son ARR. Jusqu’ici financée sur fonds propres, l’entreprise n’écarte pas l’ouverture de son capital à des investisseurs, avec l’idée de soutenir sa montée en puissance sans casser sa dynamique de croissance.