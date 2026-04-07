Advans Group annonce l’acquisition de Coralium, cabinet de conseil en cybersécurité fondé par Louise de Mauroy et Clément Maës. Officialisée début avril, l’opération s’est traduite par l’intégration des équipes de Coralium dès janvier 2026 au siège francilien du groupe, à Cachan.

Avec ce rachat, Advans Group ajoute à son portefeuille des compétences en audits de sécurité, pentests, sécurité applicative, analyse de risques, conformité, accompagnement stratégique et réponse aux incidents. Le groupe indique que les équipes de Coralium ont déjà commencé à intervenir sur des projets pour ses clients.

Cette acquisition marque une nouvelle étape pour Advans Group, société d’ingénierie positionnée sur la conception de systèmes complexes (électronique, logiciel, mécanique). Le groupe s’appuie sur trois sociétés, Elsys Design, Avisto et Mecagine, ainsi que sur leurs filiales. Il revendique 1 200 collaborateurs, 89 millions d’euros de chiffre d’affaires et 14 implantations en France, au Portugal, en Serbie et aux États-Unis.

Pour Coralium, cette intégration doit permettre d’élargir son champ d’action, avec une perspective de développement national et international, tout en conservant son positionnement et son expertise de proximité en cybersécurité.

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