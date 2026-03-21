Laurent Chichereau est officiellement nommé Channel Manager France et Europe du Sud de CoreView, un éditeur étatsunien d’origine italienne fondé en 2014. 

L’ancien manager channel de Checkmarx France et Benelux a désormais la responsabilité de développer et structurer l’écosystème de partenaires de CoreView en Europe du Sud afin de renforcer l’accompagnement des entreprises dans la sécurisation et la résilience de leur environnement Microsoft 365.

« Notre mission est double », explique Laurent Chichereau. « Permettre aux organisations de maitriser le socle stratégique complexe qu’est Microsoft 365 en y appliquant les meilleures pratiques, mais aussi, face aux risques internes et externes accrus, s’assurer de son maintien opérationnel de façon continue et optimale ».

Laurent Chichereau veut accompagner les partenaires historiques de l’écosystème Microsoft dans l’intégration des solutions de CoreView et recruter des partenaires « pure-players » en cybersécurité afin de sécuriser les environnements sensibles de leurs clients, notamment avec leurs SOC, en leur permettant de couvrir l’angle mort qu’est la déviation des configurations des tenants M365.

« L’arrivée de Laurent Chichereau souligne notre engagement à structurer et à dynamiser notre réseau de partenaires, tout en garantissant aux organisations clientes une sécurité optimale de leurs environnements Microsoft 365 », souligne Carlos Ferro, vice président des ventes EMEA chez CoreView, dans un communiqué.

Récemment, Laurent Chichereau a été invité sur le plateau de Channelnews pour décrypter en quoi la sécurisation des configurations Microsoft 365 est devenu un enjeu critique au sein des entreprises.

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