Malgré un contexte macro-économique morose, Open-Prod a de nouveau signé une croissance de 30 % en 2025. L’éditeur lyonnais d’ERP industriel open source a ainsi atteint les 7,5 millions d’euros de chiffre d’affaires. Avec une centaine de nouvelles installations réalisées l’an dernier, il compte désormais près de 500 clients – des industriels réalisant de 5 à 300 millions d’euros de chiffre d’affaires. Son effectif a suivi une courbe comparable, avec une progression de 25 % sur l’exercice, et dépasse désormais les 60 collaborateurs.

Certes, comme le pointe Open-Prod dans un communiqué daté de la fin du mois de janvier dernier, le marché français de l’ERP industriel est « en pleine effervescence », avec une croissance estimée de 9 à 12 % pour ce segment en 2026 – liée notamment à « l’explosion de la demande en ERP cloud et IA, aux enjeux de facturation électronique et à un effet de rattrapage suite à plusieurs années de décalage d’investissements ». Mais cette croissance du marché n’explique pas à elle seule la performance de l’éditeur.

Celle-ci repose sur trois avantages concurrentiels, estime son président, Raphaël Maudet (photo) : son modèle économique open source sans frais de licence, fondé sur la seule maintenance et la prestation de services, son caractère souverain – « être développé et hébergé est devenu un vrai critère de choix pour les clients » – et la modernité de sa plateforme, alignée avec les besoins de l’industrie.

De fait, la plateforme Open-Prod est d’abord pensée pour coller à des environnements industriels variés, grâce à sa conception modulaire – elle compte plus de 200 modules – et sa couverture fonctionnelle, allant de la production à la comptabilité, en passant par les achats, les stocks et la relation client.

Forte de sa rentabilité élevée – la société parvient à dégager entre 30 et 40 % de marge – Open-Prod est en mesure de réinvestir en continu dans son offre, contribuant à son évolution rapide. Plus de la moitié des effectifs est ainsi dédiée à la R&D. Un effort de recherche et développement qui se traduit par des innovations régulières telles que l’intégration native de l’IA dans sa dernière version.

Sa capacité d’innovation s’illustre également dans les outils que l’éditeur met à la disposition de son écosystème partenaires pour déployer plus vite. Depuis cinq ans, l’éditeur s’appuie en effet sur un réseau de distribution constitué d’une petite dizaine de partenaires – parmi lesquels Visiativ Capsys, Kazacube et LBB Partners – qui prend en charge 80 % des déploiements. L’éditeur travaille actuellement à la mise en œuvre d’outils – bases de connaissances, briques d’IA… – destinés à simplifier et accélérer ces déploiements.

Pour 2026, Open-Prod affiche un objectif de progression du chiffre d’affaires supérieure à 40 % (associé à une croissance de 20 % de l’effectif). Pour nourrir cette dynamique, l’éditeur travaille sur plusieurs axes de développement. Le premier est l’IA, avec des travaux sur l’intégration de scripts IA capables de modifier directement l’interface et les tableaux de visualisation.

Le deuxième concerne la verticalisation métier : après avoir finalisé des verticaux dédiés à la maroquinerie, la machine spéciale et la plasturgie en 2025, Open-Prod prépare de nouveaux verticaux pour le médical, la mécatronique et la tôlerie en 2026-2027. L’intérêt de ces verticaux est d’accélérer les déploiements tout en répondant parfaitement aux besoins exprimés par les clients. Le troisième axe porte sur la connectivité IoT, avec des connecteurs logiciels vers les outils de CAO de Dassault Systèmes, notamment Solidworks, ainsi que vers les machines de production.