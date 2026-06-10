Colibri renforce sa présence dans l’Ouest en rejoignant Bretagne Supply Chain, l’un des réseaux logistiques les plus dynamiques de France. Une alliance stratégique pour accompagner durablement les entreprises bretonnes dans la performance de leur supply chain.

Bretagne Supply Chain : un écosystème actif depuis plus de 10 ans

Depuis plus de 10 ans, Bretagne Supply Chain s’impose comme l’un des réseaux logistiques les plus structurés et les plus actifs de la région. L’association fédère aujourd’hui entre 160 et 190 adhérents, tous engagés dans la transformation et la performance de leur supply chain. On y retrouve un écosystème riche et varié : des entreprises industrielles, des logisticiens, des retailers, mais aussi des experts métiers, des institutions et de nombreux partenaires régionaux. Cette diversité crée un environnement particulièrement collaboratif, propice aux synergies et aux échanges concrets entre acteurs du territoire.

Un engagement de proximité de Colibri

En rejoignant Bretagne Supply Chain (BSC), Colibri affirme sa volonté d’être encore plus présent sur le terrain, au plus près des entreprises qui construisent la logistique de demain. Cette adhésion s’inscrit dans sa mission : donner aux entreprises les moyens d’améliorer durablement leur performance, leur rentabilité et leur visibilité grâce à une supply chain mieux pilotée.

Déjà très impliqué auprès des entreprises de l’Ouest, Colibri accompagne depuis plusieurs années les organisations dans l’optimisation de leur planification et la modernisation de leurs processus supply chain. Son intégration au réseau Bretagne Supply Chain s’inscrit donc dans la continuité de ce que l’éditeur fait au quotidien : être présent sur le terrain, partager son expertise et contribuer activement à la performance logistique du territoire.

Edouard de Foucault chez Colibri « Être présent sur le terrain n’est pas qu’une expression : c’est une posture. Nous allons régulièrement à la rencontre des équipes opérationnelles, des dirigeants et des planificateurs pour comprendre leurs enjeux réels, capter les signaux faibles et proposer des solutions adaptées à leur contexte. Ce dialogue direct nourrit la pertinence de nos recommandations et renforce l’efficacité de nos interventions. Le partage d’expérience est également au cœur de notre approche. Chez Colibri, nous croyons profondément à la force du collectif : apprendre les uns des autres, confronter nos pratiques, diffuser les bonnes méthodes et faire progresser l’ensemble de l’écosystème. Cette logique d’ouverture est totalement alignée avec la philosophie de Bretagne Supply Chain. »