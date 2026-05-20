Cleansoft complète son maillage régional en annonçant l’ouverture d’une nouvelle agence sur Grenoble. À travers cette annonce, la société peut désormais s’appuyer sur une présence territoriale désormais nationale.

Une offre de service de maintien en conditions opérationnelles pour les exploitants d’infrastructure critiques

Cleansoft propose des opérations de deep cleaning, de micro-dépoussiérage, de réhabilitation, de confinement et des travaux sur des ouvrages de second œuvre (planchers techniques , plafonds suspendus, cloisons et autres équipements sensibles). Ses équipes interviennent dans des salles serveurs en création comme en exploitation.

Les clients locaux pourront donc s’appuyer sur une équipe d’experts en capacité d’intervenir rapidement sur leurs projets en positionnant l’excellence opérationnelle au centre de leurs interventions. Pour ce faire, les collaborateurs de Cleansoft bénéficient d’un haut niveau de compétence acquis en continu lors des formations délivrées par le groupe.

Jean MAZET, co-fondateur avec Frédéric CHIAPPARA, accompagnés par Bertrand Debruyne Directeur Général de Cleansoft « Offrir à nos clients des services de maintien en conditions opérationnelles de datacenters de proximité est au centre de notre stratégie de croissance. L’ouverture de cette nouvelle agence s’inscrit dans ce contexte, nous permet d’étendre à nouveau notre empreinte régionale et de nous entourer de nouveaux collaborateurs qui pourront répondre aux besoins de nos clients sur l’ensemble de nos domaines de compétences . »