Cleansoft services & solutions, spécialiste du maintien des conditions opérationnelles de datacenters, annonce une nouvelle opération de croissance externe au travers de l’acquisition du fonds de commerce et de l’activité confinement modulaire de GMI Databox. Dans ce contexte, Cleansoft démontre une nouvelle fois sa capacité à se positionner comme un acteur incontournable sur son marché et à faire évoluer en continu son offre pour accompagner durablement les exploitants de datacenters dans l’entretien et la réhabilitation de leurs infrastructures : planchers surélevés, cloisons, plafonds suspendus, maintenance du second œuvre, efficacité énergétique, etc.

Améliorer l’efficience énergétique des datacenters

L’acquisition du savoir-faire confinement (fourniture et installation), par l’intégration de la branche d’activité dédiée de GMI Databox, permettra à Cleansoft services & solutions de renforcer ses parts de marché sur ce segment stratégique. Cleansoft pourra ainsi accompagner toujours mieux ses clients dans l’efficience énergétique de leurs salles IT et datacenters, et étendre son offre au confinement et à l’optimisation aéraulique. Cette expertise vient naturellement compléter ses savoir-faire en micro-dépoussiérage, maintenance, installation de planchers techniques, de plafonds suspendus, de cloisons métalliques, sans oublier le contrôle de la qualité de l’air des salles serveurs.

De nouveaux investissements et recrutements à venir

Pour soutenir cette acquisition, son développement et offrir toujours plus de qualité de service à ses clients, Cleansoft a initié une campagne de recrutement dans toutes ses agences. Dans ce contexte, le groupe ambitionne d’intégrer près de 10 nouveaux talents techniciens et experts.

Jean MAZET, co-fondateur avec Frédéric CHIAPPARA de Cleansoft « Notre objectif est d’améliorer la performance énergétique de nos clients tout en garantissant la continuité d’exploitation. Notre positionnement incontournable sur le sujet du confinement modulaire est une réelle garantie de bénéficier de services de qualité délivrés par des experts formés pour répondre aux projets les plus complexes en termes d’économies d’énergies liées au confinement de l’air frais au plus près des racks serveurs à rafraichir. »