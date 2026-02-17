Fort d’une solide expérience en stratégie commerciale, Chris White aura pour mission d’accélérer la croissance et d’étendre la présence de Camunda sur le marché, après une année 2025 record qui aura dépassé tous les objectifs de croissance de l’entreprise.

Camunda, leader de l’orchestration agentique, annonce la nomination de Chris White au poste de CRO. Chris apporte plus de 30 ans d’expérience dans la direction d’organisations commerciales et relations clients, avec pour objectif principal d’accélérer la croissance, le développement et la pérennité de l’entreprise. En tant que CRO, Chris aura pour mission principale de stimuler la croissance du chiffre d’affaires en coordonnant et en supervisant l’ensemble des fonctions génératrices de revenus.

Avant de rejoindre Camunda, Chris occupait le poste de CRO chez Zimperium, fournisseur de solutions de sécurité mobile. Auparavant, il a occupé des postes de direction commerciale internationale chez Druva, A10 Networks et Proofpoint.

En 2025, Camunda a dépassé ses objectifs de croissance, enregistrant une progression de 83 % par rapport à l’année précédente de sa base de clients générant plus d’un million d’euros de chiffre d’affaires, et a considérablement étoffé son portefeuille de ventes. Outre l’acquisition de nouveaux clients tels qu’Audi et Hapag-Lloyd, Camunda a été désignée par Gartner comme Visionnaire dans le Magic Quadrant™ 2025 Business Orchestration and Automation Technologies (BOAT) et comme Strong Performer dans le rapport Forrester Wave™ Digital Process Automation Softwar, 3e trimestre 2025.