Dstny continue d’innover et annonce la disponibilité de Dstny Digital Assistant, une solution souveraine d’orchestration et de traitement des flux d’appels pilotés par l’IA. Il est alors possible d’automatiser de nombreuses actions comme par exemples la prise de rendez-vous, le suivi de colis ou encore les demandes d’assistance.

Dstny Digital Assistant s’appuie sur une architecture ouverte qui se connecte sans effort avec tous types d’applicatifs : ERP, CRM, solutions métiers. Cette interopérabilité est un différenciateur majeur sur le marché et permet de répondre à tous les cas d’usage possibles. Dstny Digital Assistant transforme donc automatiquement les appels entrants en opportunités pour les entreprises. Entièrement développée en interne, la solution Dstny Digital Assistant se connecte à tous les environnements de téléphonie IP du marché et permet de déployer des scénarii sur mesure pour coller au plus près aux besoins spécifiques de chaque entreprise.

Fort de ces éléments, les intégrateurs pourront accroitre leur avantage concurrentiel et accompagner leurs clients dans la mise en œuvre d’une nouvelle fonctionnalité permettant d’accéder à un véritable ROI.

Jeremy Couenne chez Dstny « Grâce à son puissant moteur d’IA et à son interopérabilité avec les environnements télécom et de gestion du marché, Dstny Digital Assistant comprend les appels reçus et déclenche des actions concrètes selon les cas d’usage définis. Dstny Digital Assistant est donc une réelle opportunité pour les acteurs du Channel IT d’étendre leurs parts de marché en proposant une solution souveraine génératrice de gains opérationnels mesurables à court terme. »

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