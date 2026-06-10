Alphalink fait évoluer ses services et annonce la disponibilité immédiate d’une offre de téléphonie internationale. Cette évolution est une étape clé dans la stratégie de croissance du groupe qui souhaite proposer aux acteurs du Channel une gamme de services industriels sur les sujets  télécom, communication, réseaux, cybersécurité ou encore hébergement.

S’appuyer sur un guichet télécom unique au service des PME et des ETI

Depuis sa création, Alphalink propose une offre de téléphonie nationale distribuée par plus de 100 partenaires sur tout le territoire. Au regard des nombreuses demandes formulées par le Channel pour proposer à leurs clients des offres internationales, Alphalink vient de lancer une nouvelle offre qui couvre déjà 5 pays : Belgique, Espagne, Allemagne, Luxembourg, Royaume-Uni.

Désormais, grâce à Alphalink, les acteurs du Channel IT pourront ouvrir de nouvelles lignes internationales pour leurs clients. Ils pourront ainsi piloter en toute simplicité leurs opérations depuis la plateforme d’administration proposée par Alphalink et gagner en qualité de service et en vitesse d’exécution.

 

Une offre qui va évoluer en continu

Pour proposer ce service à forte valeur ajoutée, Alphalink va continuer d’étendre ses accords vers d’autres pays pour proposer une couverture étendue à l’international. Dans ce contexte, de nombreux investissements sont planifiés et des contacts avec les régulateurs télécoms locaux sont en cours pour ouvrir de nouveaux pays.

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