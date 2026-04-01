Après une année 2025 de consolidation, Aduneo table sur un retour à la croissance en 2026. Parmi les sujets porteurs du moment pour cette société de services spécialisée dans le conseil et l’implémentation de solutions de gestion des identités et des accès : les services managés. « Les solutions de gestion des identités et des accès – Identity and access management ou IAM – étant relativement complexes à exploiter et les compétences difficiles à trouver, les clients cherchent à se décharger de leur exploitation et de leur maintien en condition opérationnelle », expose Pierre Bergerol, président d’Aduneo (photo), rencontré sur l’édition 2026 du salon InCyber de Lille.

L’entreprise ne s’est véritablement lancée sur ce créneau que fin 2024 avec une offre bâtie autour des solutions de ses deux principaux partenaires, One Identity et Ping Identity, assortie d’engagements de temps de rétablissement. Depuis peu, Aduneo a étendu son offre aux solutions de Saviynt, un pure player de la gestion des identités et des accès dans le Cloud entré dans son portfolio fin 2024, et de l’éditeur français Memority, avec lequel il a contractualisé en 2025. Aduneo devrait donc bénéficier de la montée en puissance de ces offres en 2026.

Autre gisement potentiel de croissance cette année : le CIAM (customer identity & access management ou gestion des identités et des accès utilisateurs). Aduneo intervient sur ce marché avec une solution maison baptisée NeoID qu’il associe à la solution d’authentification open source de Keycloak. L’ESN a déjà signé plusieurs projets sur la base de cette offre, dont un d’envergure avec Keolis Bordeaux Métropole Mobilités, l’opérateur privé de transport public de voyageurs de la métropole bordelaise, pour lequel il a mis en œuvre un système gérant plus d’un million d’identités. L’entreprise déploie actuellement un projet similaire pour la métropole de Rennes et elle espère qu’il séduira d’autres clients cette année.

Enfin, troisième axe de développement identifié par Aduneo cette année : la gestion des identités et le contrôle des droits d’accès des agents IA. L’ESN a démarré des missions de conseil sur cette thématique en lien avec ses partenaires One Identity et Saviynt, qui ont eux aussi commencé à plancher sur cette thématique.

Pour l’exercice en cours, Aduneo table sur une croissance prudente de l’ordre de 10 %, qui devrait l’amener proche ou au-delà du seuil des 10 M€. Une croissance somme toute modeste pour cette ESN de 90 personnes, habituée à des progressions beaucoup plus significatives (+24 % en 2024), mais qui tient compte du resserrement des budgets clients et de l’instabilité du contexte géopolitique.