Selon une enquête menée par le cabinet Virtified auprès de 450 utilisateur·rice·s de VMware dans 14 pays, la moitié des utilisateurs de VMware prévoient de réduire leur dépendance aux produits du leader de la virtualisation d’ici 2028. Les personnes interrogées font partie d’équipes en charge des opérations, de l’infrastructure, de l’architecture et des achats, au sein d’entreprises de plus de 500 employé·e·s.

Interrogé par The Register, le directeur de Virtified, Michael Warrilow, constate que les utilisateur·rice·s de VMware n’apprécient guère la stratégie de passage forcé de Broadcom vers sa suite de cloud privé Cloud Foundation 9 (VCF 9). Si les entreprises envisagent de migrer en nombre, c’est que le coût de VCF 9 dépasse leur budget, ou tout simplement qu’elles ne souhaitent pas utiliser tous les outils inclus dans Cloud Foundation.

Michael Warrilow confie avoir entendu dire que la société Broadcom proposait des remises moins généreuses, voire nulles, à ses clients lorsqu’elle se rendait compte que ceux-ci étaient en cours de réduction de leur parc VMware. Il souligne qu’il n’est pas simple de migrer vers un fournisseur alternatif et que Broadcom pourrait tirer avantage de la fin du support des produits VMware de version 8, en octobre 2027, pour amener des entreprises à acquérir VCF 9 afin de rester en conformité.

Des alternatives existent, bien évidemment, avec le cloud public mais aussi les offres de Nutanix, Microsoft, Red Hat, Proxmox ou Vates, entre autres.

A ce propos, Nutanix vient de lancer une solution d’IA agentique, Agentic AI, afin d’optimiser son hyperviseur AHV, sa distribution Kubernetes, sa plateforme d’IA et son réseau défini par logiciel. Cette pile logicielle proposerait un « Model-as-a-Service » (MaaS), ainsi que des outils permettant de partager des ressources entre les agents IA.