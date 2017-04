Pari réussi pour Schneider Electric qui organise du 13 mars au 27 avril la première édition d’un tour de France en sept étapes dédié aux micro datacenters et à l’Edge Computing (informatique d’extrémité). Alors que se tient à Bordeaux ce 4 avril la sixième étape, les cinq premières étapes ont déjà réuni quelque 500 clients et partenaires, ce qui confirme l’intérêt du marché pour ces solutions.

« Cet intérêt pour les micro datacenters et l’edge computing vient du constat qu’un certain nombre de solutions, nécessitant des temps de latence faible (moins de 20 ms) et de grosses capacités de bande passante – on parle de smart cities, d’Internet des objets, de chirurgie robotisée, de big data, d’egouvernement, etc. – ne peuvent fonctionner correctement si elles sont déportées dans le Cloud, explique Haïtham Boutaleb, en chage du développement de l’activité datacenters chez Schneider Electric France. L’idée consiste donc à déplacer la puissance de calcul et l’intelligence nécessaire à ces solutions à proximité de la source des données et des utilisateurs. C’est la fonction des micro datacenters de proximité. »

Cet événement est l’occasion pour les clients et partenaires de découvrir la gamme de micro datacenters de Schneider Electric mais également la vision Edge computing et Hybrid IT de HPE, sponsor de l’événement. Le premier propose les contenants, des armoires autonomes préintégrées, et le second les équipements de stockage, de calcul et de réseaux permettant de les remplir. Les micro datacenters se positionnent en alternative aux salles informatiques en dur. Schneider Electric met en avant leur simplicité d’utilisation, leur déploiement rapide et leur coûts réduits.

Sa dernière offre, la gamme Xpress SX, disponible depuis le 30 mars, intègre dans une baie de 24 à 42 U, l’alimentation électrique, l’onduleur et le monitoring pour moins de 5.000 €. Mais au-delà de prix, son intérêt principal se situe dans son délai de livraison : deux à trois semaines suffisent pour recevoir sa ou ses baies (il est possible de commander en séries) quand il faut 6 à 8 semaines pour ses autres gammes.

Les secteurs d’activité les plus intéressés par ces solutions sont les hôpitaux, l’industrie, le retail, et la banque-finance. Schneider revendique déjà des références dans le luxe (pour la sécurisation de données critiques), dans l’industrie (pour de la capture de données), la restauration (900 restaurant d’une chaîne de fastfood au Brésil)…

Schneider fait témoigner l’un de ses partenaires, l’intégrateur franc-comtois Pica, qui partage son expérience autour de deux déploiements, l’un dans le secteur du luxe et l’autre dans l’industrie chimique. Schneider compte actuellement une trentaine de partenaires capables de vendre ces solutions de manière autonome – parmi lesquels HPE, Dell, Ineo Digital, Osilan. La plupart ont suivi une formation de deux jours à Barcelone (où se situe l’usine du groupe qui fabrique ces équipements) fin janvier.

Le dernière étape du tour de France se tiendra à Lille le 27 avril.