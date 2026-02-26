Le système de santé français s’appuie sur des structures de différentes natures pour offrir un cadre de soins de premier plan : sanitaires, ambulatoires, sociales et médico-sociales. Dans ce contexte, les établissements médico-sociaux regroupent entre autres les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les structures pour personnes handicapées.

Elles ont donc pour mission d’apporter un accompagnement et une prise en charge aux publics dits « fragiles », en situation de précarité, d’exclusion, de handicap ou de dépendance. Hospitalisation à domicile (HAD), accueil temporaire en EHPAD, service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) sont alors autant de sujets dispensés par les établissements sociaux et médico-sociaux.

Simplifier les échanges électroniques de ces structures

Afin de fonctionner dans les meilleures conditions et de mener à bien leur mission de santé publique, l’usage de la messagerie électronique est fondamental. C’est précisément sur ce point que le sujet de la MSSanté est incontournable. Il est alors nécessaire de fournir des BALs Personnelles pour les personnels de santé équipés de carte CPS ou e-CPS, mais aussi des BALs Organisationnelles pour les structures avec des accès spécifiques à chaque utilisateur pour la traçabilité.

À noter également qu’il est important de prendre en considération le sujet du Dossier Usager Informatisé (DUI). Ce dernier améliore l’accompagnement dans les structures de protection de l’enfance ou encore des personnes en difficultés spécifiques en centralisant les informations sociales, médicales et administratives et en facilitant la coordination des intervenants et le respect des projets personnalisés.

Dans ce contexte, la messagerie sécurisée MSSpro de Wraptor est compatible avec tous les DUI disposant des APIs LPS, API standard dont les spécifications ont été établies par l’ANS. Ceci permet d’émettre et de recevoir des mails directement dans le DUI et facilite les communications en respectant le cadre réglementaire.

Expert sur l’ensemble de ces sujets, Wraptor accompagne de nombreuses structures sociales et médico-sociales dans leurs projets de messagerie sécurisée : Vivre et devenir, Vivons chez nous, Ages et perspectives, les CCCAS de Cancale, Quimper, Poitiers et Fougères, l’AIDE, l’Adiaph, l’ Agameq, l’ALDP, l’IMANIS, l’Union pour l’enfance, l’OGFA et l’association ALTHEA.

Patrick DESOT, Président de Wraptor « Proposer des solutions MSSanté de qualité aux établissements sociaux et médicaux-sociaux est un sujet central pour leur permettre de communiquer dans un cadre sécurisé. Notre offre MSSpro est parfaitement adaptée à leurs usages et connait un réel rayonnement auprès de ce type de structures. »