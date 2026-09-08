Computacenter a enregistré une nette amélioration de ses activités en Europe de l’Ouest au premier semestre 2026, même si la région reste très en retrait de la dynamique du groupe. La France, qui avait lourdement pesé sur les performances en 2025, commence à se redresser grâce notamment au retour de la demande du secteur public et aux mesures de réduction des coûts.

L’Europe de l’Ouest, qui regroupe la France, la Belgique, les Pays-Bas et la Suisse, a dégagé un revenu de 414,7 millions de livres (soit 482,6 M€) au premier semestre, en hausse de 15,7 % en données publiées et de 12,1 % à taux de change constants.

Cette progression est entièrement portée par l’activité négoce (Technology Sourcing), dont le revenu augmente de 24 % à taux de change constants pour atteindre 310,6 M£. Elle représente désormais les trois quarts de l’activité de la région. À l’inverse, les services reculent de 12,9 %, à 104,1 M£. Les services professionnels baissent de 10,3 %, à 26,1 M£, et les services managés de 13,7 %, à 78 M£.

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Les pertes réduites de près de moitié

Malgré cette contraction des services, le bénéfice brut de l’Europe de l’Ouest progresse de 9,6 % à taux de change constants, à 51,2 M£. La région reste toutefois déficitaire. Sa perte d’exploitation ajustée est ramenée de 8,9 M£ à 4,9 M£.

Computacenter attribue cette amélioration principalement à la réduction des pertes en France et au redressement de la Belgique. Le groupe souligne néanmoins que les performances de l’Europe de l’Ouest continuent d’être freinées par son activité française.

La France affiche malgré tout une amélioration par rapport à un premier semestre 2025 particulièrement faible. Computacenter signale notamment un rebond de l’activité négoce, alimentée par le retour des volumes de matériels dans le secteur public après une année 2025 difficile. Le groupe ne publie toutefois pas séparément le revenu net réalisé dans l’Hexagone.

Les services restent en revanche sous pression. Les revenus des services professionnels comme ceux des services managés diminuent, principalement en raison de pertes de contrats. L’amélioration du résultat français tient également à une gestion plus stricte des coûts.

La France doit encore se rééquilibrer vers les grands comptes privés

Computacenter indique vouloir poursuivre le redressement en développant davantage son activité auprès des grandes entreprises privées françaises afin de mieux équilibrer son portefeuille de clients. La réduction des coûts hérités reste également au programme.

La situation demeure contrastée dans les autres pays de la région. La Belgique améliore ses performances, tandis qu’aux Pays-Bas la croissance du négoce est contrebalancée par le recul des services. La Suisse est également pénalisée par la diminution des volumes de services managés chez un client important.

Un écart considérable avec la dynamique du groupe

Le contraste est particulièrement marqué avec les performances consolidées du groupe. Le revenu de Computacenter atteint 6,85 milliards de livres au premier semestre, contre 3,99 Md£ un an auparavant, soit une progression de 71,6 % en données publiées (et plus de 70 % à taux de change constants).

À elle seule, l’Amérique du Nord génère désormais 3,84 Md£ de revenus, en hausse de 90,9 % à taux de change constants. La région représente ainsi plus de la moitié des revenus du groupe et constitue de très loin son principal moteur de croissance, portée notamment par les investissements dans les infrastructures IA et les datacenters.

L’activité négoce explique l’essentiel de cette accélération. Au niveau mondial, ses revenus progressent de 88,8 % à taux de change constants. Les services affichent une évolution beaucoup plus modérée : les services professionnels progressent fortement, tandis que les services managés reculent de 4,5 %.

L’Europe de l’Ouest ne représente ainsi qu’environ 6,1 % des revenus de Computacenter (dont environ 4,5 % pour la France). Surtout, avec une croissance de 12,1 %, elle avance six fois moins vite que le groupe et reste déficitaire.

Au niveau consolidé, le bénéfice brut progresse de 30,5 % à taux de change constants, à 657,9 M£, et le résultat opérationnel ajusté de 87,6 %, à 153,1 M£. Fort de cette dynamique, Computacenter prévoit désormais un bénéfice avant impôt ajusté d’au moins 380 M£ sur l’ensemble de l’exercice 2026.