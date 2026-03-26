Le géant sud-coréen des semi-conducteurs SK Hynix a annoncé avoir déposé un dossier confidentiel auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) en vue d’une introduction à la bourse de New York. L’opération porterait sur l’émission de nouvelles actions représentant 2% à 3% du capital. Elle permettrait de lever jusqu’à 14 milliards de dollars sur la base de son actuelle capitalisation à la bourse de Séoul.

Cette seconde cotation vise à élargir sa base d’investisseurs et tenter d’obtenir une meilleure valorisation face à ses concurrents américains, au premier rang desquels Micron. Des analystes estiment en effet que le groupe se négocie à des multiples inférieurs à ceux de son rival américain malgré sa position de premier plan dans les mémoires DRAM et surtout dans la HBM, devenue stratégique avec l’essor des infrastructures IA

Les fonds levés serviraient à soutenir la montée en puissance de ses capacités industrielles, notamment dans le cluster de Yongin en Corée du Sud et sur son projet dans l’Indiana, ont rapporté à Reuters des sources proche du dossier.

« Bien que nous ayons pour objectif d’achever la cotation en 2026, les détails spécifiques – tels que la taille, la structure et le calendrier de l’offre – n’ont pas encore été finalisés », a déclaré cette semaine le directeur général de SK Hynix, Kwak Noh-jung, lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de l’entreprise.

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