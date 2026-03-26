Shortways annonce être désormais nativement intégré à SAP SuccessFactors.

Concrètement, Shortways a développé une intégration native avec SAP SuccessFactors , permettant aux organisations d’intégrer une Digital Adoption Platform directement dans leur environnement SIRH tout en respectant les standards de l’écosystème SAP. Cette intégration est le résultat d’un programme d’accompagnement des partenaires SAP visant à faciliter l’intégration de solutions tierces au sein de SuccessFactors.

Une intégration certifiée aux bénéfices multiples

Depuis la release H2-2025 de SAP SuccessFactors, cette intégration permet de bénéficier d’une connexion officiellement reconnue par SAP. Les clients disposent ainsi d’une intégration certifiée qui s’inscrit dans les standards techniques et de sécurité de la plateforme.

Cette intégration native permet également d’exploiter directement les mécanismes de gestion des rôles présents dans SuccessFactors : les Role Based Permissions (RBP), c’est-à-dire les rôles, groupes de rôles et profils utilisateurs définis dans le SIRH. Cette récupération automatique permet de segmenter les contenus d’aide de manière dynamique en fonction du profil réel de chaque utilisateur.

L’assistant Shortways peut alors fonctionner sur l’ensemble des écrans de SAP SuccessFactors, y compris sur le back-office du module LMS. Cet élément constitue un point différenciant important, car ce back-office repose sur une technologie relativement ancienne avec laquelle toutes les solutions ne sont pas compatibles.

L’intégration native permet également de déployer la solution sans avoir recours à une extension de navigateur, ce qui simplifie le déploiement et renforce la sécurité de l’environnement applicatif. La plateforme Shortways met ensuite à disposition plusieurs fonctionnalités permettant d’accompagner les utilisateurs directement dans leur SIRH :

• Guider les utilisateurs pas-à-pas dans l’accomplissement de leurs tâches,

• Diffuser de l’information via des notifications contextuelles immanquables,

• Répondre aux questions les plus fréquentes dans une FAQ intégrée,

• Ou encore, faciliter la gestion et la qualification des demandes d’assistance avec Smart Ticketing .

Une intégration plus rapide, simple et sécurisée

L’évolution apportée par cette intégration native simplifie considérablement la mise en œuvre de la solution. Auparavant, l’intégration de Shortways dans SAP SuccessFactors reposait sur l’ajout d’un script fourni aux clients après leur prise de contact avec l’éditeur.