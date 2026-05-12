Youzer, plateforme SaaS française spécialisée en Identity & Access Management (IAM), complète son cercle de partenaires en annonçant un accord stratégique avec l’ESN européenne SCC.

Pour accélérer sa stratégie de croissance et développer ses parts de marché auprès des PME, ETI, grands comptes et structures publiques, Youzer a initié en 2025 une campagne de recrutement de partenaires intégrateurs sélectionnés pour leurs expertises et leur capacité à déployer des projets de gouvernance et d’administration des identités (IGA) de nouvelle génération. C’est dans ce contexte que Youzer et SCC ont décidé de conclure une alliance pour proposer à leurs clients une offre globale associant solution souveraine IGA et services d’intégration à forte valeur ajoutée.

Dans le cadre de cet accord, les équipes de SCC ont été formées à la solution Youzer afin de pouvoir accompagner leurs clients de bout en bout dans la mise en œuvre de la plateforme.

 

Proposer une offre souveraine au service de toutes les organisations

Le partenariat entre Youzer et SCC est également un signal fort sur le marché pour les organisations qui souhaitent bénéficier d’une approche souveraine pour déployer leurs projets IAM. Il s’agit d’un réel différenciateur dans un secteur où nombre de solutions commercialisées sont développées par des éditeurs nord-américains. Cette approche a notamment permis aux deux partenaires de remporter un premier projet significatif auprès d’une organisation du secteur public.

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Notre partenariat avec SCC illustre concrètement la capacité de Youzer à s’intégrer dans des projets d’envergure, auprès de grandes organisations publiques et privées. Ce type de collaboration, entre un éditeur spécialisé IGA et un intégrateur de référence, est précisément ce qui permet de répondre aux enjeux les plus exigeants en matière de gouvernance des identités. Nous sommes convaincus que ce modèle a vocation à se reproduire avec d’autres partenaires. » Thierry Castaignos, Responsable Commercial — Youzer

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