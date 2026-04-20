Youzer, plateforme SaaS française spécialisée en Identity & Access Management (IAM), accompagne le groupe Proxiserve dans la structuration de sa gouvernance des identités sur un périmètre de plus de 4 300 collaborateurs. Résultat : plus de 200 mouvements traités chaque mois de façon entièrement automatisée, 44 connecteurs déployés, et des équipes IT recentrées sur des projets à forte valeur ajoutée.

Depuis trois ans, Proxiserve conduit un vaste plan de transformation digitale, porté par la migration progressive de ses applications vers le SaaS. Dans ce contexte de croissance et de forte mobilité des collaborateurs, la gestion manuelle des entrées, mobilités et sorties atteignait ses limites : processus fragmentés, risques liés aux accès non révoqués, charge opérationnelle croissante pour les équipes IT.

Sylvain Bourdette, DSI chez Proxiserve : « Nous avons à gérer un turnover important dans nos équipes au regard de nos activités. Industrialiser et automatiser les processus d’entrée et sortie se positionnait donc comme une priorité dans notre plan de transformation. »

À l’issue d’une étude de marché, Proxiserve a retenu Youzer pour sa capacité à répondre précisément au besoin, sans surcomplexité, et pour la qualité de l’accompagnement proposé dès le démarrage.

Un accompagnement de proximité et un déploiement progressif

 

Pour garantir le succès opérationnel du projet, les équipes de Proxiserve et Youzer ont travaillé en étroite collaboration et défini un cadre précis pour déployer progressivement la solution au sein du groupe et de ses filiales. La plateforme a ainsi été connectée à 4 annuaires d’entreprise, 3 messageries, 4 SIRH, Salesforce et d’autres applications métiers. À ce jour, 44 connecteurs sont actifs et le projet continue de s’étendre.

Des workflows structurés ont été mis en place pour couvrir l’ensemble du cycle de vie utilisateur : affectation automatique des profils à l’arrivée, notification aux managers concernés, désactivation des accès dès le départ du collaborateur. À ce jour, près de 200 mouvements sont gérés chaque mois sans intervention manuelle.

Des bénéfices concrets pour les équipes de Proxiserve

 

Grâce à cette automatisation, les équipes IT de Proxiserve se concentrent désormais sur des projets à forte valeur ajoutée, libérées d’un flux constant de demandes d’accès. Les collaborateurs bénéficient de l’ensemble de leurs ressources dès leur prise de poste, sans démarche supplémentaire — ce qui se traduit par une satisfaction accrue et un onboarding plus fluide.

Sur le plan de la sécurité, Proxiserve dispose aujourd’hui d’une gouvernance des accès maîtrisée : droits cohérents avec les profils en poste, accès systématiquement révoqués à la sortie, traçabilité complète des habilitations. L’ensemble du processus génère des gains opérationnels mesurables : temps IT récupéré, erreurs évitées, licences nettoyées.

Sylvain Bourdette, DSI chez Proxiserve : « Youzer se positionne comme un partenaire clé dans notre plan de transformation digitale. La qualité de leur solution et l’expertise de leurs équipes nous ont permis d’accéder rapidement à des bénéfices concrets et de co-construire ensemble une plateforme IAM adaptée à nos besoins.

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