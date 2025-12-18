Provence.ai, expert reconnu du traitement documentaire, joue la carte de la sécurité en annonçant l’obtention de la certification ISO 27001. Cette annonce vient saluer le travail de fond mené par l’éditeur pour intégrer en continu le meilleur des règles de l’art au sein de son organisation et de son infrastructure IT.

La norme ISO/IEC 27001 permet aux organisations de mettre en place un système de management de la sécurité de l’information et d’appliquer un processus de gestion des risques adapté à leur taille comme à leurs besoins, mais aussi d’adapter ce système en fonction de l’évolution de ces facteurs.

Gérant des données sensibles et travaillant auprès d’acteurs évoluant dans les secteurs réglementés, Provence.ai a souhaité positionner l’excellence technique et opérationnelle au sein de ses processus de gestion. C’est dans ce contexte que l’éditeur avait lancé une démarche de certification ISO 27001. Après avoir été audité sur toute sa slack technique, applicative, fonctionnelle et sur sa gouvernance, il a obtenu avec succès sa certification.

Haytame Fallah, cofondateur et directeur de la technologie « Nous sommes fiers d’accéder à cette nouvelle certification qui met en lumière notre volonté de positionner la sécurité au centre de notre organisation et de notre modèle de croissance. Nous allons continuer d’investir pour offrir à nos clients réglementés des solutions de confiance au service de l’amélioration de leur productivité. »

Nos lecteurs ont lu ensuite


Altospam décroche la certification ISO 27001
Altospam, éditeur Saas, pionnier et acteur historique de la cybersécurité en France, étoffe ses certifications et joue la carte de la qualité en décrochant la certification ISO 27001. L’obtention du label ISO 27001, délivrée par le LNE (organisme...

Sécurité et confiance numérique : Tessi décroche les certifications ISO 27001 et hébergeur de données de santé
Acteur leader de la transformation digitale des entreprises et du Business Process Outsourcing (BPO), Tessi confirme son statut d’opérateur de référence en matière de confiance numérique, en décrochant deux nouvelles certifications : ISO 27001 et...

Quodagis accède à la certification ISO 27001
Le groupe Quodagis IT annonce que ses entités Quodagis Managed Services et Quodagis Consulting viennent de décrocher la prestigieuse certification ISO 27001. Cette annonce s’inscrit dans le cadre de l’évolution de la gouvernance de l’ESN qui...

Provence.ai étoffe son équipe de Direction
Provence.ai, expert reconnu du traitement documentaire, nomme Marine Cetina au poste de Directrice commerciale. Cette annonce s’inscrit dans un contexte de très forte accélération pour l’éditeur sur le secteur des marchés réglementés : organisations publiques, banques, assurances,...

Provence.ai lance sa stratégie de distribution indirecte
Provence.ai, éditeur d’une plateforme d’IA permettant d’automatiser la reconnaissance de documents, l’extraction de données et la vérification de dossiers, fait évoluer sa stratégie commerciale et annonce le lancement d’une campagne de recrutement de partenaires intégrateurs...