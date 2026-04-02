Ce n’est pas un poisson d’avril : Oracle vient de licencier plus de 10.000 personnes à travers le monde en un seul clic. Le géant texan de la tech avait annoncé son intention, au début du mois de mars 2026, de déplacer son capital des personnes vers les infrastructures afin de financer l’expansion de son centre de données dédié à l’intelligence artificielle.

Il est difficile d’imaginer une procédure de licenciements aussi dénuée d’humanité que celle adoptée par l’entreprise du milliardaire Larry Ellison. Le matin du 31 mars, Oracle a tout simplement envoyé un email standard à plusieurs dizaines de milliers de ses employé·e·s, puis coupé leur accès aux systèmes de l’entreprise quelques instants plus tard, sans entretien préalable ni contact personnel.

Voici le contenu de l’email en question, rendu public par Business Insider :

« Nous avons une nouvelle difficile à vous annoncer concernant votre poste. Après avoir soigneusement examiné les besoins actuels d’Oracle, nous avons pris la décision de supprimer votre poste dans le cadre d’une réorganisation plus large.

Par conséquent, aujourd’hui est votre dernier jour de travail.

Nous vous remercions pour votre dévouement, votre travail acharné et l’impact que vous avez eu pendant votre passage parmi nous. Après avoir signé vos documents de licenciement, vous aurez droit à une indemnité de départ soumise aux conditions générales du plan de départ. Vous recevrez un email de DocuSign à votre adresse email Oracle contenant les détails de votre indemnité de départ et de votre date de licenciement.

Action immédiate requise :

Afin de recevoir des informations de suivi importantes, notamment une FAQ et les documents de départ destinés à vous aider dans cette transition, vous devez fournir une adresse email personnelle. Veuillez cliquer ici pour soumettre immédiatement une adresse email personnelle. Si vous commettez une erreur lors de la soumission, veuillez renvoyer un nouveau formulaire. Remarque : l’adresse email personnelle ne sera utilisée que pour la correspondance relative aux informations liées à votre départ et aux accords de départ.

L’accès à votre ordinateur, à votre messagerie électronique, à votre messagerie vocale et à vos fichiers sera bientôt désactivé et vous ne pourrez plus vous connecter à votre ordinateur. Pour rappel, il vous est interdit de télécharger, de copier ou de conserver (y compris en vous les envoyant par email) toute information confidentielle d’Oracle.

Merci pour votre contribution à notre organisation. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à contacter l’équipe des ressources humaines via la page « Ask HR » ou au (888) 404-2494 ».

La Bourse de Wall Street a immédiatement réagi favorablement à cette nouvelle. L’action d’Oracle a progressé de 2,5%.