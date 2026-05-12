nLighten, l’un des principaux opérateurs européens de Edge Datacenters en Europe, annonce la nomination de Dame Dawn Childs au poste de CEO et de Matthew Harris au poste de CFO, renforçant ainsi son équipe dirigeante à l’aube de sa prochaine phase de croissance.

Dame Dawn Childs rejoint nLighten après avoir passé près de cinq ans chez Pure Data Centres Group, où elle a d’abord occupé le poste de directrice des opérations avant d’être nommée CEO en mai 2023. Auparavant, elle a piloté un programme de transformation de plusieurs milliards de livres sterling chez National Grid, couvrant les activités de transport de gaz et d’électricité. Au début de sa carrière, elle a occupé des postes de direction en ingénierie, notamment celui de directrice de l’ingénierie du groupe Merlin Entertainments et de responsable de l’ingénierie à l’aéroport de Gatwick, après 23 ans de service comme officier ingénieur au sein de la Royal Air Force.

Matthew Harris bénéficie de plus de 15 ans d’expérience en finance et stratégie acquise au sein d’entreprises cotées et financées par des fonds de capital-investissement dans les secteurs des infrastructures numériques, des technologies et de l’investissement. Il rejoint nLighten après avoir été membre fondateur du conseil d’administration, administrateur investisseur et directeur financier chez Kao Data depuis 2021. Auparavant, il occupait le poste de directeur financier chez Goldacre Ventures, où il a supervisé une forte croissance et obtenu plus de 250 millions de livres sterling de financement pour les sociétés gérées dans son portefeuille.

Ces nominations interviennent alors que la demande en infrastructures numériques distribuées s’accélère en Europe, portée par l’intelligence artificielle, la connectivité cloud et les applications à haut débit. En collaboration avec l’équipe de direction, Childs et Harris piloteront la poursuite du développement de nLighten sur les principaux marchés européens, en privilégiant la croissance organique, les acquisitions stratégiques et l’investissement continu dans des solutions d’infrastructure durables.

Nick Read, Chairman de nLighten, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Dawn et Matthew chez nLighten. La solide expérience de Dawn à la tête d’entreprises d’infrastructures complexes et critiques fait d’elle la personne idéale pour accompagner la croissance continue du groupe, tandis que la forte expertise financière et stratégique de Matthew sera précieuse pour le développement de notre plateforme. Avec la poussée de l’IA , la demande d’infrastructures Edge en Europe explose et nLighten est idéalement positionnée pour saisir cette opportunité. »

Il ajoute : « Je tiens également à remercier Harro Beusker pour son leadership et le rôle déterminant qu’il a joué dans la construction de nLighten. Forts de ces bases solides, nous sommes bien placés pour continuer à fournir à nos clients des Datacenters durables et performants. »

Dame Dawn Childs, future CEO, a déclaré : « Je suis ravie de rejoindre l’équipe de nLighten à un moment aussi crucial pour l’entreprise et pour l’ensemble du secteur des infrastructures numériques. L’opportunité pour nLighten de jouer un rôle significatif pour répondre aux besoins croissants de souveraineté numérique de l’Europe est considérable, d’autant plus que la demande d’infrastructures sécurisées, performantes et durables ne cesse de s’accélérer. »

Matthew Harris, futur CFO, a déclaré : « Je suis enthousiaste à l’idée de rejoindre nLighten, qui poursuit son développement en Europe. L’entreprise dispose d’une stratégie claire et d’une base solide sur laquelle s’appuyer. Je me réjouis de travailler avec l’équipe pour soutenir sa croissance et créer de la valeur à long terme pour ses clients et partenaires. »

Harro Beusker, cofondateur de nLighten en 2021 et directeur général depuis sa création, restera membre du conseil d’administration en tant qu’administrateur non exécutif afin d’assurer la continuité de la stratégie et une transition harmonieuse. Il occupera également le poste de conseiller principal auprès d’I Squared Capital. Depuis sa création, nLighten a bâti une plateforme paneuropéenne de 34 datacenters répartis dans sept pays, offrant une capacité de 22 MW, grâce à une combinaison d’acquisitions, de cessions et de développements sur des sites existants. Ses installations neutres vis-à-vis des opérateurs, situées sur des marchés clés en Europe, permettent aux clients de déployer une infrastructure au plus près des utilisateurs et des applications sensibles à la latence.

Face à l’accélération de l’adoption de l’IA et aux contraintes énergétiques qui affectent les datacenters traditionnels, les entreprises, les hyperscalers et les sociétés spécialisées en IA se tournent de plus en plus vers l’infrastructure Edge. La présence distribuée et le modèle opérationnel local de nLighten lui permettent de répondre à cette demande croissante.

Dame Dawn Childs rejoindra nLighten le 5 mai et passera le mois à rencontrer ses collègues, à visiter les sites de nLighten et à finaliser la passation de pouvoir avec Jeroen Hoencamp, avant de prendre ses fonctions de CEO le 1er juin. Dans le cadre de cette transition, elle occupera également un poste d’administratrice non exécutive au sein de Pure Data Centres Group.

Matthew rejoindra nLighten en tant que CFO le 1er juillet.