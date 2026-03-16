Le Hub France IA a présenté le 9 mars au ministère de l’Économie, à Paris-Bercy, la sixième édition de sa cartographie des startups et fournisseurs spécialisés en intelligence artificielle. Révélée devant plus de 200 acteurs de l’écosystème, cette édition 2026 confirme la forte dynamique entrepreneuriale du secteur en France.

La cartographie recense désormais 972 entreprises positionnées sur l’IA, soit une progression de plus de 60% par rapport à l’édition précédente. Publiée chaque année par le Hub France IA avec le soutien de la Direction générale des entreprises (DGE), cette initiative vise à offrir une lecture structurée d’un écosystème en pleine expansion et à faciliter l’identification des acteurs capables de transformer les innovations en solutions opérationnelles pour les organisations.

L’étude met également en lumière les enjeux de souveraineté technologique. Selon un sondage réalisé auprès de 253 entreprises référencées, un peu plus d’une sur deux estime disposer d’une base technologique souveraine, tandis que 46 % déclarent adopter une stratégie hybride combinant technologies européennes et solutions internationales.

La cartographie souligne par ailleurs la montée en puissance d’écosystèmes régionaux. Si l’Île-de-France reste le principal pôle d’innovation, d’autres territoires gagnent en visibilité, à l’image de la région Pays de la Loire qui compte désormais 77 startups référencées, ou encore de la Corse, citée pour le dynamisme de son tissu entrepreneurial.

Au-delà d’un simple panorama, le Hub France IA présente cette cartographie comme un outil opérationnel destiné à aider entreprises, investisseurs et institutions à identifier les acteurs innovants de l’IA et à entrer en relation avec eux. La cartographie peut être explorée ici.