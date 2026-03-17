Suite à sa levée de fonds de 13 millions d’euros en mai dernier, l’expert français en gestion des accès et des identités (IAM) Memority va racheter le jeune éditeur franco-étatsunien Zygon, spécialisé dans la gouvernance des identités.

« Notre ambition est claire : construire un acteur européen de référence de l’IAM, capable d’offrir une alternative robuste et industrielle aux grandes plateformes internationales », affirme Gilles Castéran (cf. photo), le PDG de Memority, dans un communiqué.

Le directeur des opérations et cofondateur de la startup Zygon, Kevin Smouts, rappelle que la multiplication des applications SaaS et des identités – humaines et non humaines – rend la maîtrise des accès complexe au sein des entreprises : « Aujourd’hui, nous sommes face à une véritable jungle de SaaS. Pour s’y retrouver et s’exposer le moins possible, il faut être capable de maîtriser toutes les applications, qu’elles soient existantes ou à venir ».

La plateforme de Zygon sera intégrée à celle de Memority pour mieux identifier les applications utilisées en dehors de référentiels déclarés, détecter les accès non couverts par l’IAM et analyser les usages réels associés aux identités numériques.

Pour mémoire, le français Memority a acquis son indépendance vis-à-vis d’Accenture en juin 2023, suite au rachat de son activité par ses cofondateurs, Gilles Castéran et Francis Grégoire. Cette transaction a permis à Memority de retrouver son autonomie stratégique, avec pour ambition de devenir un leader européen de l’IDaaS (Identity as a Service). Memority prévoit de générer 10 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2027, avec un investissement annuel de 3 millions d’euros dans la R&D.

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