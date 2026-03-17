NinjaOne enrichit sa plateforme d’administration IT en y intégrant nativement des fonctions de gestion des vulnérabilités, avec une approche fondée sur l’analyse continue et l’automatisation par l’IA. Baptisée NinjaOne Vulnerability Management, cette nouvelle solution s’insère directement dans l’environnement existant de l’éditeur, sans recours à des outils tiers ni à des campagnes de scan périodiques.

L’éditeur entend ainsi rompre avec les approches traditionnelles, souvent basées sur des analyses ponctuelles qui laissent persister des angles morts entre deux scans. À l’inverse, sa solution s’appuie sur les données de télémétrie déjà collectées sur les endpoints pour identifier en continu les vulnérabilités, les corréler avec les bases connues et en prioriser le traitement.

Cette détection en temps réel est directement couplée aux fonctions de gestion des correctifs de la plateforme. Elle permet d’enchaîner automatiquement identification, priorisation et remédiation au sein d’un même outil. NinjaOne met en avant une réduction significative des délais de détection et de correction, qui passeraient de plusieurs jours à quelques minutes.

Autre point mis en avant, cette analyse est réalisée côté serveur, à partir des données existantes, ce qui limite l’impact sur les performances des postes, contrairement aux solutions reposant sur des agents de scan traditionnels.

Avec cette évolution, NinjaOne poursuit sa stratégie de consolidation des fonctions d’administration et de sécurité au sein d’une plateforme unifiée. L’éditeur entend ainsi simplifier les opérations des équipes IT ou des fournisseurs de services (MSP) gérés et renforcer la réactivité face à des menaces toujours plus rapides à exploiter.