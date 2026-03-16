Après avoir confié au grossiste NeoVAD la distribution en France de ses produits phares en janvier 2025, DataCore décide à présent de s’appuyer à 100% sur son unique partenaire distributeur à valeur ajoutée pour les ventes françaises de l’ensemble de ses solutions. NeoVAD est notamment en charge d’animer le réseau de partenaires existants (intégrateurs, ESN, CSP et MSP) de DataCore et de recruter de nouveaux acteurs.

L’éditeur de SANsymphony et pionnier étatsunien du stockage défini par logiciel (SDS) se réinvente depuis 2018 selon son plan DataCore.NEXT qui cherche à unifier la gestion des données blocs, fichiers, objets et conteneurs, à travers les environnements on-prem, cloud et Edge. Cette stratégie s’est appuyée sur les rachats successifs de Caringo (Swarm), MayaData (OpenEBS), puis Arcastream et son « parallel file system » ainsi que StarWind, le pionnier de l’hyperconvergence.

Delphine Ducastel Boulon, directrice de DataCore France depuis septembre 2023 et désormais également en charge de l’Europe du Sud, de l’Afrique, de la Suisse et du Luxembourg, confie à notre confrère de Distributique que le calendrier d’événements 2026 de la filiale française est chargé : le salon IT & Cybersecurity Meetings à Cannes cette semaine, le Forum InCyber à Lille du 31 mars au 2 avril sur le stand de son distributeur NeoVAD, le Congrès coTer Numérique les 23 et 24 juin à Reims. Un tour de France serait également en préparation. Son prochain événement annuel, DataCore Days, est prévu les 28 et 29 septembre 2026.