Longtemps resté l’un des secrets les mieux gardés de Microsoft, le chiffre d’affaires d’Azure va désormais être publié chaque trimestre. La nouvelle présentation financière du groupe révèle déjà une activité à plus de 100 milliards de dollars annuels et confirme le poids pris par le cloud et l’IA dans son modèle.

Microsoft va désormais publier le chiffre d’affaires trimestriel d’Azure. Jusqu’ici, le groupe se contentait d’indiquer le taux de croissance de sa plateforme cloud, sans jamais en dévoiler les revenus en valeur absolue.

La nouvelle présentation permet de mesurer le poids atteint par Azure. Sur l’exercice 2026, clos fin juin, la plateforme a généré 101,9 milliards de dollars de chiffre d’affaires, dont 29,4 milliards au quatrième trimestre. Azure représente ainsi désormais près d’un tiers des revenus annuels de Microsoft.

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Un reporting redessiné autour de l’IA

Cette transparence accompagne une refonte plus large du reporting financier, qui entrera en vigueur avec l’exercice 2027. Microsoft abandonne ses trois segments historiques – Productivity and Business Processes, Intelligent Cloud et More Personal Computing – au profit de deux grands ensembles : Agents and Infra et Devices and Consumer.

Azure sera intégré au premier, avec notamment Microsoft 365 Cloud, les solutions sectorielles et les activités serveurs. Le second regroupera notamment Windows, Xbox ainsi que les activités de recherche et de publicité.

Microsoft justifie cette réorganisation par la montée en puissance de l’intelligence artificielle, qui brouille les frontières entre ses différentes activités et modifie la manière dont le groupe alloue ses investissements.

« Avec cette structure de reporting, Azure devient plus exclusivement notre activité de plateforme et d’infrastructure axée sur la consommation », a expliqué le CEO de Microsoft Satya Nadella dans le document de présentation.

Une comparaison plus facile avec AWS et Google

Alors qu’AWS et Google publient depuis longtemps le chiffre d’affaires de leurs activités cloud (respectivement depuis 2015 et 2020), Microsoft conservait jusqu’ici Azure au sein d’agrégats plus larges.

Le nouveau reporting permettra donc aux investisseurs de mieux comparer les performances des trois grands hyperscalers, même si leurs périmètres comptables diffèrent quelque peu. Avec ses 29,4 milliards sur le dernier trimestre, Azure s’intercale à la seconde place entre AWS (42,2 Md$) et Google Cloud (24,8 Md$).

Microsoft précise également le contour d’Azure. Certaines activités auparavant comptabilisées dans l’indicateur Azure and other cloud services, notamment des services GitHub et des offres cloud sectorielles, sont reclassées ailleurs.

Azure attendu en croissance de 44 % à 45 %

Cette nouvelle présentation ne change pas les perspectives globales de Microsoft pour le trimestre en cours. Le groupe anticipe toujours environ 90,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires au premier trimestre de son exercice 2027. Pour Azure, il table désormais sur une croissance comprise entre 44% et 45% à taux de change constants, après 43% au quatrième trimestre.

Le nouveau segment Agents and Infra devrait générer entre 75,15 et 75,75 milliards de dollars de revenus sur le trimestre, contre 14,7 à 15,2 milliards pour Devices and Consumer.