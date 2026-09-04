Le fournisseur de solutions d’accès sécurisé en périphérie (SASE) annonce remanier son programme pour les partenaires MSP et opérateurs télécom.

Surnommé « SMB FlexPool », ce nouveau programme permet aux fournisseurs de services gérés d’acheter un pool de licences qu’ils peuvent attribuer, puis réaffecter entre leurs clients en fonction de l’évolution de la demande, sans avoir à réaliser un achat de licences pour chaque nouveau déploiement.

Ces partenaires peuvent désormais également acheter un pool de bande passante à gérer pour le compte de leurs clients.

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En outre, un nouveau tableau de bord apporte aux partenaires comme aux employé·e·s de Cato la même visibilité sur les informations concernant la clientèle.

Le directeur mondial des canaux de distribution de la société israélienne, Karl Soderlund, explique que les partenaires devaient auparavant acheter chaque licence séparément. Selon lui, le changement apporté va permettre aux MSP et opérateurs télécoms de gérer « une demande à fort volume, à forte vélocité et périssable en s’auto-approvisionnant rapidement ».

Par ailleurs, Cato Networks revendique à présent une croissance de 42% en glissement annuel de son chiffre d’affaires récurrent annualisé qui s’élève à 415 millions de dollars, selon un communiqué datant du mois dernier.