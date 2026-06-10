delaware franchit une nouvelle étape dans sa stratégie en intelligence artificielle avec un partenariat stratégique avec la start-up californienne Luzid. Cette collaboration vise à renforcer son approche de delivery end-to-end en agentic AI, en s’appuyant sur plus de 20 ans d’expertise, pour accélérer les transformations digitales et garantir des résultats plus fiables et mesurables pour ses clients.

Aujourd’hui, delaware annonce une nouvelle étape dans sa stratégie de delivery end-to-end en agentic AI à travers un partenariat stratégique avec la start-up californienne Luzid. Ce partenariat vient renforcer l’écosystème d’outils agentic AI de delaware et s’intègre pleinement dans son approche structurée de delivery pour ses clients, couvrant les environnements d’entreprise tels que SAP, Microsoft, Salesforce et OpenText. Il s’appuie sur plus de 20 ans d’expertise de delaware en delivery de projets complexes, combinant savoir-faire éprouvé et capacités d’agentic AI sur l’ensemble du cycle de transformation client.

L’approche de delaware repose sur l’expérimentation concrète et l’expérience terrain, plutôt que sur des effets d’annonce liés à l’IA. Au cours des deux à trois dernières années, delaware a conçu, testé et industrialisé un ensemble de capacités agentic à travers des projets clients réels, en combinant agents IA développés en interne, cadres de gouvernance, méthodologies de delivery et technologies partenaires sélectionnées. Cet ensemble structuré vise des résultats mesurables sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Luzid vient enrichir cet écosystème en tant que composant clé du dispositif agentic de delaware, en complément des actifs existants.

Pour les clients, les bénéfices se traduisent par davantage de standardisation, un renforcement de la gouvernance qualité, une accélération des déploiements, une implication accrue des équipes métiers et une meilleure prévisibilité des résultats dans le cadre de programmes de transformation globaux. delaware positionne cette évolution comme progressive, et non comme un changement immédiat. L’entreprise compare cette approche à celle des véhicules autonomes avec conducteur de sécurité : la technologie est performante et mature, mais la supervision humaine, la gouvernance et l’expertise en delivery restent essentielles à mesure que les organisations et les modèles opérationnels évoluent.

Dans ce cadre, delaware intègrera ces capacités agentic, dont Luzid, sur l’ensemble du cycle de delivery client. Le premier processus end-to-end labellisé delaware, Promar.ai, propulsé par Luzid, est actuellement en préparation. Des sessions d’activation sont prévues à partir de juin 2026. Ce dispositif illustrera concrètement comment une approche structurée d’agentic AI permet d’accompagner les clients, de la conception des processus jusqu’à leur mise en œuvre et leur exploitation, au sein des principaux écosystèmes applicatifs.

« Les entreprises ne recherchent pas des promesses autour de l’IA, ni des outils isolés. Elles attendent des résultats fiables, de la responsabilité et de la confiance dans l’exécution », explique Ian Greenhalgh, Managing Partner chez delaware International. « Ce qui distingue notre approche, c’est que nous maîtrisons l’ensemble du modèle de delivery. Nous capitalisons sur plus de 20 ans d’expérience, sur des expérimentations concrètes menées avec nos clients, et sur des partenariats comme celui avec Luzid, qui viennent renforcer et amplifier ce que nous mettons déjà en œuvre. Notre ambition est de construire une approche durable, au-delà des effets de mode. »