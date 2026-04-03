SCC France promeut William Saadi au poste de directeur Innovation & Technologies (CTO). Rattaché directement à son directeur général Gaël Menu, il prend la tête d’une nouvelle équipe Innovation & Technologies chargée de structurer et d’accélérer les initiatives du groupe en matière d’innovation, avec un accent particulier sur l’intelligence artificielle. Cette organisation doit intervenir de façon transverse auprès des différentes divisions de SCC France.

À travers cette nomination, SCC France veut se donner les moyens d’accompagner la montée en puissance de l’automatisation intelligente des processus métiers, aussi bien chez ses clients qu’en interne. L’ESN met en avant des gains attendus en matière de productivité, d’aide à la décision et de transformation des modes de travail, dans les entreprises comme dans les organisations publiques.

Jusqu’ici CTO de la division Enterprise Solutions, William Saadi a notamment évolué sur des sujets touchant aux architectures technologiques, au cloud, à la data et aux infrastructures. Sa feuille de route consiste désormais à identifier les opportunités offertes par l’IA et à les traduire en solutions concrètes pour les clients et pour les équipes de SCC France.

« L’intelligence artificielle ouvre un champ considérable d’opportunités pour automatiser et optimiser les processus métiers. L’enjeu n’est pas uniquement technologique : il est aussi organisationnel et humain. Notre objectif est d’aider nos clients à identifier les bons cas d’usage, à concevoir des solutions adaptées à leurs métiers et à transformer durablement leur manière de travailler », déclare William Saadi.

La nouvelle équipe portera notamment deux programmes : IAmbitions, tourné vers le développement de cas d’usage, la veille technologique, l’avant-vente et la conception de solutions IA, et UP4AI, dédié à l’adoption interne de l’IA, notamment au travers de la création d’agents IA et de l’automatisation de certains processus.