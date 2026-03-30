Nommé directeur de la cybersécurité de Cisco France, Mathieu Feuerhahn a pour mission à ce poste de piloter la stratégie de cybersécurité de l’équipementier réseau dans l’Hexagone et « de développer des dispositifs de protection robustes et évolutifs, tout en soutenant la confiance et la résilience numérique des clients et partenaires de Cisco », selon les termes du communiqué. Il est précisé qu’il sera amené à travailler en étroite coordination avec les équipes Enterprise, secteur public, ETI et PME « pour renforcer l’exécution de la stratégie sécurité de Cisco et accompagner les clients face à l’évolution rapide des menaces ». 

Mathieu Feuerhahn est diplômé d’une licence en Sciences Economiques et Politiques de la Royal Holloway, University of London. Chez Cisco depuis plus de 20 ans, il a rejoint l’équipementier étatsunien à la fin de ses études, en 2004, via le programme interne de formation à la vente, Cisco Sales Academy, à Amsterdam. Il a ensuite occupé différentes fonctions commerciales au Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Allemagne. Il a notamment développé des alliances stratégiques avec des fournisseurs de services et piloté la gestion de comptes globaux pour le groupe Airbus. Dernièrement, il était responsable des ventes et des grands comptes dans le secteur de la défense en Allemagne.

Mathieu Feuerhahn sera présent au Forum InCyber (FIC), qui se tient à Lille cette semaine, du 31 mars au 2 avril 2026, aux côtés de Jacques-Philippe Roederer, le directeur général de Cisco France. Il va notamment y mettre en avant l’approche Zero Trust Access de Cisco à l’occasion d’une conférence sur le SASE (Secure Access Service Edge) à l’ère de l’intelligence artificielle.

Nos lecteurs ont lu ensuite


CiscoLive : Cisco s’ouvre à l’ère des réseaux programmables
À l’occasion de sa conférence utilisateurs, Cisco a ouvert pour la première fois la porte aux réseaux programmables dans sa stratégie. Le n°1 mondial entend mettre l’accent  sur sa propre technologie même s’il fait une...

Alcatel-Lucent confirme les suppressions de postes
Comme nous vous l’annoncions il y a deux semaines, l’équipementier va supprimer 850 emplois en France. A ce chiffre il convient d’ajouter 150 externalisations de postes de chercheurs chez des partenaires....

Relations presse dans l’IT : les questions à se poser avant de se lancer
Depuis la fin des années 2000, l’espace éditorial s’est considérablement réduit dans la presse high tech en raison de l’affaissement du marché publicitaire. Mais, paradoxalement, les agences de relations presse n’ont jamais reçu autant d’appels...

Faites le bon choix pour la cybersécurité de vos clients, n’oubliez pas Cisco !
TD SYNNEX accompagne la montée en puissance de Cisco sur le marché de la sécurité. David Barut, Business Development Manager de la BU Cisco, détaille pour Channelnews les raisons de ce partenariat stratégique. Il présente...

Cisco lance son nouveau programme de partenaires Cisco 360
Cisco a officiellement lancé lundi Cisco 360, une profonde refonte de son programme partenaires destinée à répondre aux mutations du marché dans l’ère de l’intelligence artificielle. Le programme avait été dévoilé dès octobre 2024, ouvrant...