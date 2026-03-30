Nommé directeur de la cybersécurité de Cisco France, Mathieu Feuerhahn a pour mission à ce poste de piloter la stratégie de cybersécurité de l’équipementier réseau dans l’Hexagone et « de développer des dispositifs de protection robustes et évolutifs, tout en soutenant la confiance et la résilience numérique des clients et partenaires de Cisco », selon les termes du communiqué. Il est précisé qu’il sera amené à travailler en étroite coordination avec les équipes Enterprise, secteur public, ETI et PME « pour renforcer l’exécution de la stratégie sécurité de Cisco et accompagner les clients face à l’évolution rapide des menaces ».

Mathieu Feuerhahn est diplômé d’une licence en Sciences Economiques et Politiques de la Royal Holloway, University of London. Chez Cisco depuis plus de 20 ans, il a rejoint l’équipementier étatsunien à la fin de ses études, en 2004, via le programme interne de formation à la vente, Cisco Sales Academy, à Amsterdam. Il a ensuite occupé différentes fonctions commerciales au Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Allemagne. Il a notamment développé des alliances stratégiques avec des fournisseurs de services et piloté la gestion de comptes globaux pour le groupe Airbus. Dernièrement, il était responsable des ventes et des grands comptes dans le secteur de la défense en Allemagne.

Mathieu Feuerhahn sera présent au Forum InCyber (FIC), qui se tient à Lille cette semaine, du 31 mars au 2 avril 2026, aux côtés de Jacques-Philippe Roederer, le directeur général de Cisco France. Il va notamment y mettre en avant l’approche Zero Trust Access de Cisco à l’occasion d’une conférence sur le SASE (Secure Access Service Edge) à l’ère de l’intelligence artificielle.