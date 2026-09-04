L’éditeur montpelliérain de logiciels métiers Septeo poursuit ses emplettes dans la LegalTech avec le rachat de Lexbase, spécialiste français de l’information et des solutions juridiques. Le montant de l’opération n’est pas divulgué.

Avec cette acquisition, Septeo met surtout la main sur la base documentaire de Lexbase, qui réunit jurisprudence et contenus doctrinaux produits par un réseau de 3.000 auteurs. « C’est ce qui a motivé ce rachat », déclare Hugues Galambrun, PDG de Septeo, dans les Les Échos. Ces contenus viendront alimenter les logiciels juridiques du groupe et leurs fonctions d’intelligence artificielle.

« En intégrant le fonds documentaire de Lexbase – doctrine, jurisprudence, législation au cœur de ses solutions, Septeo apporte à ses utilisateurs une IA dont chaque réponse peut être sourcée, vérifiée et remontée jusqu’à la décision ou au texte d’origine », précise le communiqué du groupe.

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Lexbase revendique 7,5 millions d’euros de revenus récurrents annuels (ARR). Son président du directoire, Fabien Girard, estime que son adossement à Septeo permettra à l’entreprise de changer d’échelle dans l’IA, domaine nécessitant des investissements croissants. L’ensemble des salariés de Lexbase seront repris.

Cette opération intervient quelques mois après le rachat pour 550 millions d’euros de la LegalTech allemande stp.one, la plus importante acquisition réalisée à ce jour par Septeo. Le groupe avait également racheté en 2025 Bylaw, spécialiste de l’IA appliquée à l’automatisation documentaire et financière. Septeo, qui équipe 400.000 professionnels, revendique désormais 520 millions d’euros d’ARR.

L’acquisition de Lexbase vient enfin conforter le lancement prévu en octobre de Septeo Legal, une plateforme qui doit réunir dans le même environnement la gestion des cabinets, la recherche documentaire, la rédaction d’actes et l’analyse juridique assistée par IA.