La grogne contre la nouvelle politique commerciale de PC Soft prend une tournure judiciaire. Selon La Lettre, le cabinet Linklaters s’apprête à engager une action collective pour le compte d’un groupe de TPE et PME, majoritairement françaises, qui dénoncent les nouvelles conditions imposées aux utilisateurs de WinDev, WebDev et WinDev Mobile. Une première réunion, organisée mardi 1er septembre, a rassemblé quelque 200 entreprises. Les avocats envisagent notamment de saisir l’Autorité de la concurrence et le tribunal des activités économiques de Marseille pour abus de position dominante et dépendance économique.

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À l’origine de la fronde : le changement de contrôle de PC Soft. L’éditeur montpelliérain est passé fin 2024 sous le contrôle de Volaris Group, filiale du canadien Constellation Software, spécialiste du rachat d’éditeurs de logiciels métiers.